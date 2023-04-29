Силовики выбили дверь в квартире, чтобы поймать двух подозреваемых в разбое — видео работы оперативников

В Новосибирске силовики задержали двух
По версии следствия, друзья в октябре прошлого года напали с похожим на пистолет предметом на сверстника и отобрали у него автомобиль.
— Кроме того, злоумышленники заставили молодого человека перевести им на карту 70 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
При этом потерпевший решился пойти в полицию только через месяц после произошедшего. Подозреваемых задержали — один из них ранее неоднократно был судим за кражу, грабеж и вымогательство.
Во время обыска полицейские изъяли 6 мобильных телефонов, 7 сим-карт и банковские карты, на одну из которых переводились похищенные деньги.
Возбуждено уголовное дело по
Ранее в Новосибирске полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино в Октябрьском районе.