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Силовики выбили дверь в квартире, чтобы поймать двух подозреваемых в разбое — видео работы оперативников

Один отправлен в СИЗО, второй — под домашний арест

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По версии следствия, друзья в октябре прошлого года напали с похожим на пистолет предметом на сверстника

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В Новосибирске силовики задержали двух 20-летних друзей, подозреваемых в разбое. Работа оперативников попала на видео — они вышибли дверь и уложили на пол двух парней.

По версии следствия, друзья в октябре прошлого года напали с похожим на пистолет предметом на сверстника и отобрали у него автомобиль.

— Кроме того, злоумышленники заставили молодого человека перевести им на карту 70 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

При этом потерпевший решился пойти в полицию только через месяц после произошедшего. Подозреваемых задержали — один из них ранее неоднократно был судим за кражу, грабеж и вымогательство.

Во время обыска полицейские изъяли 6 мобильных телефонов, 7 сим-карт и банковские карты, на одну из которых переводились похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Один подозреваемый отправлен в СИЗО, второй — под домашний арест. Машину потерпевшего пока не нашли.

Ранее в Новосибирске полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино в Октябрьском районе.

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