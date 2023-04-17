Силовики задержали сторонника запрещенной ИГИЛ* — он планировал устроить теракт в Новосибирске

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей международной организации «Исламское государство»*. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, мужчина планировал совершить теракты на территории Новосибирска и Московского региона.
Уточняется, что задержанным оказался
— Создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД, — указано в сообщении.
*ИГИЛ, или Исламское государство, — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
НГС писал о том, что в ноябре в Новосибирске осудили спонсора сирийских террористов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.