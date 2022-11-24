Спонсора сирийских террористов осудили на 11 лет в Новосибирске

В 1-ом Восточном окружном суде огласили приговор двум жителям Сибири, которых обвинили в финансировании террористов. Оба перечисляли деньги членам запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад».



По версии следствия, регулярные переводы делали житель Новосибирска Уралбек Шакаров и житель Томской области Шерзод Кулдашев. При этом первый также вербовал земляков, живущих в Сибири, вступать в ряды террористов и активно участвовать в их акциях.

