Спонсора сирийских террористов осудили на 11 лет в Новосибирске

В 1-ом Восточном окружном суде огласили приговор двум жителям Сибири, которых обвинили в финансировании террористов. Оба перечисляли деньги членам запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
По версии следствия, регулярные переводы делали житель Новосибирска Уралбек Шакаров и житель Томской области Шерзод Кулдашев. При этом первый также вербовал земляков, живущих в Сибири, вступать в ряды террористов и активно участвовать в их акциях.
Деятельность иностранцев пресекли сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).
По данным Совета безопасности ООН, «Катиба Таухид валь-Джихад»(КТД)** — организация, связанная с «Аль-Каидой«*, которая действует на территории Сирии. В настоящее время количество боевиков оценивается в 500 человек. В 2016 году КТД** организовала террористическое нападение на посольство Китая в Бишкеке. Деятельность КТД** запрещена в России с 2019 года.
В результате суд приговорил Шакарова к 11 годам, Кулдашева — к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые 4 года оба должны будут провести в тюрьме.
Ещё четверых человек, которых успел завербовать Шакаров, но которые не успели совершить преступления, были выдворены за пределы РФ.
В августе в Сибири и Москве были задержаны 8 человек, которых подозревают в причастности в совершении терактов на территории России.
* «Аль-Каида» — международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года.
«Катиба Таухид валь-Джихад»** (террористическая организация запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году).