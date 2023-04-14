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ДТП на Серебренниковской

Сына экс-депутата заключили в СИЗО после смертельного ДТП в Новосибирске

Решением суда Александра Бушкова оставят под стражей до 14 июня

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Александр — сын депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова, по данным НГС

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14 апреля суд избрал меру пресечения водителю, который сбил насмерть 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской. Александр Бушков проведет в СИЗО два месяца.

— Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14.06.2023. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, — сообщили НГС в прокуратуре региона.

Отметим, что после ДТП Бушков скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.

Момент аварии на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской попало на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.

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