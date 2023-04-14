Сына экс-депутата заключили в СИЗО после смертельного ДТП в Новосибирске

14 апреля суд избрал меру пресечения водителю, который сбил насмерть
— Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до
Отметим, что после ДТП Бушков скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.
Момент аварии на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской попало на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.