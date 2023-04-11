Экс-главу Совета судей из Новосибирска осудили за разглашение гостайны

В Томском областном суде огласили приговор бывшей главе регионального Совета судей, экс-судье Новосибирского областного суда Инне Петруниной. Ее признали виновной в разглашении государственной тайны.
— Петруниной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободно условно. Также подсудимой запрещено занимать государственные должности на срок 2 года, — сообщил корреспонденту НГС источник в суде.
Об уголовном преследовании Инны Петруниной стало известно в марте 2020 года. Дело по ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») было возбуждено после ходатайства главы СКР Александра Бастрыкина, которое удовлетворила Высшая коллегия судей. Обстоятельства до сих пор хранятся в тайне, поскольку материалы дела имею гриф «секретно».
Корреспондент НГС обратился в Томский областной суд, чтобы получить официальное подтверждение того, что Инне Петруниной вынесли приговор. В пресс-службе сообщили, что сообщат подробную информацию позже.
Инна Петрунина родилась в 1971 году и проработала судьей более 20 лет. С 2013 года возглавляла Совет судей Новосибирской области, а также входила в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет состояла в региональной Квалификационной коллегии судей. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда.
Полномочия судьи Инны Петруниной были приостановлены в 2021 году.
В октябре прошлого года бывшая председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина получила три года условно за превышение должностных полномочий. Приговор в законную силу не вступил, поскольку защита экс-судьи продолжает его обжаловать.