Дело экс-главы Совета судей из Новосибирска поступило в суд Томска — ее подозревали в разглашении гостайны
О возбуждении дела в отношении Ирины Петруниной ходатайствовал глава СКР Александр Бастрыкин
В Томский областной суд поступило уголовное дело Инны Петруниной — экс-судьи Новосибирского областного суда. Процесс будет закрытым от журналистов.
— Материалы дела в отношении Инны Петруниной поступили в суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям законодательства Российской Федерации, — сообщили НГС в пресс-службе Томского областного суда.
Высшая квалификационная коллегия судей в марте
Известно, что Инна Петрунина родилась в 1971 году и проработала судьей более 20 лет. С 2013 года возглавляла Совет судей Новосибирской области, а также входила в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет состояла в региональной Квалификационной коллегии судей. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда. Однако ВККС поддержала кандидатуру ее конкурента Антона Остроумова.
Полномочия судьи Инны Петруниной были приостановлены в 2021 году, согласно решению Высшей квалификационной коллегии судей, писал «Прецедент».
Высшая квалификационная коллегия судей ранее удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-главы Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении полномочий. Ее дело сейчас рассматривается в суде города Барнаула.