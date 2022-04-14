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Дело экс-главы Совета судей из Новосибирска поступило в суд Томска — ее подозревали в разглашении гостайны

О возбуждении дела в отношении Ирины Петруниной ходатайствовал глава СКР Александр Бастрыкин

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Инна Петрунина была судьей на протяжении более 20 лет, пока в 2021 году ее полномочия не приостановили

Инна Петрунина была судьей на протяжении более 20 лет, пока в 2021 году ее полномочия не приостановили

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В Томский областной суд поступило уголовное дело Инны Петруниной — экс-судьи Новосибирского областного суда. Процесс будет закрытым от журналистов.

— Материалы дела в отношении Инны Петруниной поступили в суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям законодательства Российской Федерации, — сообщили НГС в пресс-службе Томского областного суда.

Высшая квалификационная коллегия судей в марте 2020-го удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной. Ее подозревали в разглашении гостайны (статья 283 Уголовного кодекса РФ).

Известно, что Инна Петрунина родилась в 1971 году и проработала судьей более 20 лет. С 2013 года возглавляла Совет судей Новосибирской области, а также входила в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет состояла в региональной Квалификационной коллегии судей. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда. Однако ВККС поддержала кандидатуру ее конкурента Антона Остроумова.

Полномочия судьи Инны Петруниной были приостановлены в 2021 году, согласно решению Высшей квалификационной коллегии судей, писал «Прецедент».

Высшая квалификационная коллегия судей ранее удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-главы Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении полномочий. Ее дело сейчас рассматривается в суде города Барнаула.

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