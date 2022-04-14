Дело экс-главы Совета судей из Новосибирска поступило в суд Томска — ее подозревали в разглашении гостайны

Высшая квалификационная коллегия судей ранее удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-главы Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении полномочий. Ее дело сейчас рассматривается в суде города Барнаула.

