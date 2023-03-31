Стал последним расстрелянным в России. История серийного маньяка Фишера, который убивал и ел детей

Дома у бывшего начальника убойного отдела светло и тихо: в прихожей стоят цветы в горшках, на стенах развешены картины, а на балконе лежат боевая сабля и оленьи рога. Услышав, что мы хотим узнать про серийного маньяка, сразу начал разводить руками и говорить, что за тридцать лет нового ничего не появилось. Немного погодя, хриплым голосом он начал рассказывать о том, как школьный изгой стал страшным убийцей.

Мальчишка с окраины