Сейф унесли с собой, на стол положили 50 рублей: грабители массово вскрыли офисы в здании со Следственным комитетом

В ночь на 29 марта неизвестные ограбили офисы в здании по адресу Немировича-Данченко, 167. В нём на втором этаже расположено Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Директор проектно-инженерной компании Павел Громыкин рассказал корреспонденту НГС, что его сотрудник пришёл на работу около 8:30. Дверь в офис была закрыта, как обычно, на два оборота. Павел пришёл чуть позже и обнаружил на своём рабочем месте беспорядок.
— Там всё разворочено было. Сейф открытый, ключи в сейфе, внутри пусто. Ключи лежали в соседней тумбочке, спрятаны. Иногда сам не могу их найти. Пропала крупная сумма денег, — пояснил предприниматель.
Кроме того, преступники, похоже решили пошутить и демонстративно оставили на одном из столов 50 рублей, которые нашли в одном из ящиков.
По его словам, сейфы вскрыли и в соседних офисах. Где-то их выламывали из шкафов, чтобы открыть. В одной компании небольшой сейф преступники просто унесли с собой.
— На 3 этаже вскрыли 5 офисов. Пару из них соседи открыть не могли, похоже замки были сорваны. Получается, они открыли, вскрыли сейфы, вышли и закрыли за собой двери. На 8 этаже собственник помещений говорит, что у него офисы вскрыты. Сейчас говорят всего о 10 вскрытых офисах, — подчеркнул собеседник редакции.
Предприниматель отметил, что на ночь этажи со стороны центральной лестницы закрывает вахтёр, лифты закрываются на решётки. При этом доступ в здание есть по старой «заброшенной лестнице».
— Там на уровне второго этажа открыто окно. Они либо зашли через него, либо выходили, — рассуждает Павел.
Представитель Следственного управления на транспорте Екатерина Петрушина заявила, что об ограблении офисов в здании, где расположено ведомство, слышит впервые.
— К нам просто так не зайдёшь, — отметила она.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС заявили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пару недель назад две дамы и мужчина вломились в магазин суши на улице Авиастроителей. Вместо сейфа они позарились на роллы.