Сейф унесли с собой, на стол положили 50 рублей: грабители массово вскрыли офисы в здании со Следственным комитетом

— Там всё разворочено было. Сейф открытый, ключи в сейфе, внутри пусто. Ключи лежали в соседней тумбочке, спрятаны. Иногда сам не могу их найти. Пропала крупная сумма денег, — пояснил предприниматель.



Кроме того, преступники, похоже решили пошутить и демонстративно оставили на одном из столов 50 рублей, которые нашли в одном из ящиков.