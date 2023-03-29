СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняПожарная машина с дровяной печью за 9 млн
Все новости
Все новости

Сейф унесли с собой, на стол положили 50 рублей: грабители массово вскрыли офисы в здании со Следственным комитетом

Помещения силовиков преступники трогать не стали

591

Преступники издевательски оставили на столе купюру в 50 рублей, которую нашли в ящике

Поделиться

В ночь на 29 марта неизвестные ограбили офисы в здании по адресу Немировича-Данченко, 167. В нём на втором этаже расположено Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Директор проектно-инженерной компании Павел Громыкин рассказал корреспонденту НГС, что его сотрудник пришёл на работу около 8:30. Дверь в офис была закрыта, как обычно, на два оборота. Павел пришёл чуть позже и обнаружил на своём рабочем месте беспорядок.

— Там всё разворочено было. Сейф открытый, ключи в сейфе, внутри пусто. Ключи лежали в соседней тумбочке, спрятаны. Иногда сам не могу их найти. Пропала крупная сумма денег, — пояснил предприниматель.

Кроме того, преступники, похоже решили пошутить и демонстративно оставили на одном из столов 50 рублей, которые нашли в одном из ящиков.

По его словам, сейфы вскрыли и в соседних офисах. Где-то их выламывали из шкафов, чтобы открыть. В одной компании небольшой сейф преступники просто унесли с собой.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последствия взлома предприниматель снял на видео

Видео: Читатель НГС

— На 3 этаже вскрыли 5 офисов. Пару из них соседи открыть не могли, похоже замки были сорваны. Получается, они открыли, вскрыли сейфы, вышли и закрыли за собой двери. На 8 этаже собственник помещений говорит, что у него офисы вскрыты. Сейчас говорят всего о 10 вскрытых офисах, — подчеркнул собеседник редакции.

Предприниматель отметил, что на ночь этажи со стороны центральной лестницы закрывает вахтёр, лифты закрываются на решётки. При этом доступ в здание есть по старой «заброшенной лестнице».

— Там на уровне второго этажа открыто окно. Они либо зашли через него, либо выходили, — рассуждает Павел.

Представитель Следственного управления на транспорте Екатерина Петрушина заявила, что об ограблении офисов в здании, где расположено ведомство, слышит впервые.

— К нам просто так не зайдёшь, — отметила она.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС заявили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пару недель назад две дамы и мужчина вломились в магазин суши на улице Авиастроителей. Вместо сейфа они позарились на роллы.

По теме

КражаСейфСледственный комитетПолицияОграбили
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter