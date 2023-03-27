Новосибирец обстрелял пятерых человек после пьяной ссоры — подробности инцидента с ранением девушки

Следователи завели уголовное дело после стрельбы в Советском районе. Новосибирец взялся за ружье после конфликта в кафе с группой молодых людей. Он открыл стрельбу по пятерым, пострадала официантка.
По данным Следственного комитета, инцидент произошел ночью 27 марта. В одном из кафе между нетрезвыми посетителями возникла словесная перепалка «по незначительному поводу». В результате
— Молодые люди оказали активное сопротивление и смогли задержать мужчину. В ходе конфликта подозреваемый получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщили следователи.
Пострадала
В администрации парка настаивают, что на их территории инцидентов не было.
В полиции пояснили, что на месте происшествия были обнаружены предмет, «схожий с оружием», и гильзы.
В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по
В январе конфликт со стрельбой на дороге в Новосибирске попал на видео. Водители не поделили проезжую часть.