СЕЙЧАС +4°С
Пробки 7/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняНачали продавать вербу
Все новости
Все новости

Новосибирец обстрелял пятерых человек после пьяной ссоры — подробности инцидента с ранением девушки

43-летнего мужчину задержали участники конфликта до приезда полиции

1 397

Полицейские передали материалы в Следственный комитет

Поделиться

Следователи завели уголовное дело после стрельбы в Советском районе. Новосибирец взялся за ружье после конфликта в кафе с группой молодых людей. Он открыл стрельбу по пятерым, пострадала официантка.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел ночью 27 марта. В одном из кафе между нетрезвыми посетителями возникла словесная перепалка «по незначительному поводу». В результате 43-летний мужчина вышел из заведения, но через некоторое время вернулся с ружьем и открыл огонь по оппонентам.

— Молодые люди оказали активное сопротивление и смогли задержать мужчину. В ходе конфликта подозреваемый получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщили следователи.

Пострадала 20-летняя сотрудница заведения, девушку увезли в больницу. Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что инцидент произошел около кафе в парке отдыха «Звезда», а у пострадавшей ранение ноги.

В администрации парка настаивают, что на их территории инцидентов не было.

В полиции пояснили, что на месте происшествия были обнаружены предмет, «схожий с оружием», и гильзы.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование продолжается.

В январе конфликт со стрельбой на дороге в Новосибирске попал на видео. Водители не поделили проезжую часть.

По теме

ОбстрелялОхотничье ружьеПолицияЗадеражаниеКонфликт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter