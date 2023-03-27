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Девушку увезли в больницу после потасовки со стрельбой возле кафе Новосибирска

Также травмы получил 44-летний мужчина

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Пострадавшая женщина, по данным СМИ, находится в реанимации

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В Новосибирске силовики изъяли гильзы и предмет, «схожий с оружием», с места потасовки возле кафе в Советском районе. Ночью 27 марта два человека получили там травмы.

В полиции пояснили, что информация об инциденте поступила из медицинского учреждения, в которое с травмами привезли 21-летнюю девушку и 44-летнего мужчину.

— В настоящее время сотрудниками полиции материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел около кафе в парке отдыха «Звезда», уточняет «Комсомольская правда». По информации издания, девушке прострелили ногу, а у мужчины сотрясение. Предположительно, это он стрелял в пострадавшую.

Администратор парка отдыха «Звезда» по телефону заявила корреспонденту НГС, что вчера инцидентов не было.

— Гости вчера в парке отдохнули, уехали, всё замечательно, всё хорошо, тихо и спокойно. Все довольные и счастливые уехали, — пояснила женщина.

На прошлой неделе покой новосибирцев на улице Челюскинцев нарушил мужчина, который устроил стрельбу из пистолета. Он настойчиво звал какую-то Ксению и кричал: «Мыши!»

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