Девушку увезли в больницу после потасовки со стрельбой возле кафе Новосибирска

В Новосибирске силовики изъяли гильзы и предмет, «схожий с оружием», с места потасовки возле кафе в Советском районе. Ночью 27 марта два человека получили там травмы.
В полиции пояснили, что информация об инциденте поступила из медицинского учреждения, в которое с травмами привезли 21-летнюю девушку и 44-летнего мужчину.
— В настоящее время сотрудниками полиции материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел около кафе в парке отдыха «Звезда», уточняет «Комсомольская правда». По информации издания, девушке прострелили ногу, а у мужчины сотрясение. Предположительно, это он стрелял в пострадавшую.
Администратор парка отдыха «Звезда» по телефону заявила корреспонденту НГС, что вчера инцидентов не было.
— Гости вчера в парке отдохнули, уехали, всё замечательно, всё хорошо, тихо и спокойно. Все довольные и счастливые уехали, — пояснила женщина.
На прошлой неделе покой новосибирцев на улице Челюскинцев нарушил мужчина, который устроил стрельбу из пистолета. Он настойчиво звал какую-то Ксению и кричал: «Мыши!»