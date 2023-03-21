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Тема дняСтрельба на Челюскинцев
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Стрелял, звал Ксению и кричал «мыши»: в Новосибирске ночной дебошир попал на видео

Инцидент произошел в Железнодорожном районе

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В руках у мужчины было некое оружие

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В Железнодорожном районе Новосибирска ночью жители заметили мужчину, в руках у которого было некое оружие. Он звал Ксению и выстрелил несколько раз.

Стрельба попала на видео, которое опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Челюскинцев, 44.

На видео мужчина несколько раз зовет некую Ксению и стреляет. После чего выстрелы прекратились, а дебошир начал ругаться матом и называть кого-то мышами. Спустя время мужчина садится в автомобиль и уезжает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / vk.com

В управляющей компании журналисту НГС сообщили, что о ночной стрельбе им информация не поступала, специалист перенаправил на номер мастера, но там никто не ответил.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

В конце февраля жильцы дома на проспекте Дзержинского, 34/2 заметили на камерах наблюдения мужчину с пистолетом. В полиции рассказали НГС подробности инцидента: мужчина оказался на улице из-за конфликта с мужем родственницы.

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