Стрелял, звал Ксению и кричал «мыши»: в Новосибирске ночной дебошир попал на видео

В Железнодорожном районе Новосибирска ночью жители заметили мужчину, в руках у которого было некое оружие. Он звал Ксению и выстрелил несколько раз.

Стрельба попала на видео, которое опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Челюскинцев, 44.

