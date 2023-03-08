Полицейские задержали мужчину с пистолетом на проспекте Дзержинского — его заподозрили в продаже оружия

В конце февраля жильцы дома на проспекте Дзержинского, 34/2 заметили на камерах наблюдения неизвестного мужчину с пистолетом. Новосибирцы заподозрили его в продаже оружия и вызвали полицию.
НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у мужчины действительно было с собой оружие, но сообщений о попытке его продажи в полицию не поступало.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что новосибирец оказался у подъезда дома на проспекте Дзержинского в результате конфликта с мужем родственницы — он пинал автомобиль оппонента, о чем последний и сообщил в полицию.
Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и доставили новосибирца в отдел полиции. Во время досмотра у мужчины обнаружили пневматический пистолет, но без баллона и пуль.
— Обнаруженный пистолет не подлежит изъятию у гражданина и помещению на хранение в отделе полиции, так как не требует постановки на учет, — сообщили в пресс-службе ведомства. — После опроса и проведения профилактической беседы, в связи с тем, что своими действиями мужчина не причинил ущерба имуществу, он был отпущен из отдела полиции.
Инцидент произошел ночью 25 февраля. Согласно отметкам времени на скриншотах камер наблюдения, мужчина провел возле подъезда не менее получаса, держа в руках предмет, похожий на пистолет.
В январе в Новосибирске на улице Забалуева