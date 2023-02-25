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«Бедолага со стволом»: неадекватный мужчина пытался ночью продать пистолет жителям дома на проспекте Дзержинского

Жители увидели его на камерах и вызвали полицию

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Мужчина с предметом, похожим на пистолет, попал на записи камер видеонаблюдения

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Ночью 25 февраля неизвестный мужчина пытался продать пистолет возле дома на проспекте Дзержинского, 34/2 — жители заметили его на камерах и вызвали полицию.

Об инциденте редакции НГС сообщил один из жителей дома. Согласно отметкам времени на скриншотах камер наблюдения, он провел возле подъезда не менее получаса, держа в руках предмет, похожий на пистолет.

— Около второго подъезда бедолага со стволом стоит. У него не заряжен он, магазин пустой — показывал, продает его. Что там за пистолет был, понять, естественно, не успели, возможно, пневматический, — рассказал собеседник НГС. — Продавец был не шибко адекватный.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС попросили направить официальный запрос для получения информации. Издание направило документ в ведомство.

В конце января в Новосибирске на улице Забалуева мужчина с газовым пистолетом угрожал соседям по подъезду в жилом доме. Сибиряка задержала Росгвардия.

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