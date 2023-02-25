«Бедолага со стволом»: неадекватный мужчина пытался ночью продать пистолет жителям дома на проспекте Дзержинского

Ночью 25 февраля неизвестный мужчина пытался продать пистолет возле дома на проспекте Дзержинского, 34/2 — жители заметили его на камерах и вызвали полицию.
Об инциденте редакции НГС сообщил один из жителей дома. Согласно отметкам времени на скриншотах камер наблюдения, он провел возле подъезда не менее получаса, держа в руках предмет, похожий на пистолет.
— Около второго подъезда бедолага со стволом стоит. У него не заряжен он, магазин пустой — показывал, продает его. Что там за пистолет был, понять, естественно, не успели, возможно, пневматический, — рассказал собеседник НГС. — Продавец был не шибко адекватный.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС попросили направить официальный запрос для получения информации. Издание направило документ в ведомство.
В конце января в Новосибирске на улице Забалуева мужчина с газовым пистолетом угрожал соседям по подъезду в жилом доме. Сибиряка задержала Росгвардия.