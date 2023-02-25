«Бедолага со стволом»: неадекватный мужчина пытался ночью продать пистолет жителям дома на проспекте Дзержинского

Об инциденте редакции НГС сообщил один из жителей дома. Согласно отметкам времени на скриншотах камер наблюдения, он провел возле подъезда не менее получаса, держа в руках предмет, похожий на пистолет.



— Около второго подъезда бедолага со стволом стоит. У него не заряжен он, магазин пустой — показывал, продает его. Что там за пистолет был, понять, естественно, не успели, возможно, пневматический, — рассказал собеседник НГС. — Продавец был не шибко адекватный.

