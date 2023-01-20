На Забалуева новосибирец угрожал пистолетом жильцам дома — его доставили в полицию

19 января в Новосибирске вооруженный мужчина угрожал соседям по подъезду в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области, инцидент произошел на улице Забалуева в Ленинском района города. На место ЧП направили две группы задержания.
— Действия злоумышленника были незамедлительно пресечены с применением наручников. — указано в сообщении. — Со слов жителей подъезда, гражданин вел себя неадекватно, грубо нарушал общественный порядок, угрожая применением оружия и оскорбляя их нецензурной бранью.
По данным ведомства, задержанным оказался ранее судимый за хранение наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью 33-летний мужчина. Новосибирца доставили в отдел полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту конфликта сотрудники полиции проводят проверку. С мужчиной провели профилактическую беседу.
— Заявление от граждан приняты и зарегистрированы в установленном порядке, — сообщили в ведомстве.
Между тем в пресс-службе Росгвардии по региону отметили, что изъятый пистолет на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы ведомства не значится. Оружие направили на экспертизу.
В середине декабря в Новосибирской области полиция задержала двух подростков, которых подозревают в разбое. Сибиряки напали на 27-летнего жителя рабочего поселка Кольцово и ограбили его.