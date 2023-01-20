На Забалуева новосибирец угрожал пистолетом жильцам дома — его доставили в полицию

19 января в Новосибирске вооруженный мужчина угрожал соседям по подъезду в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области, инцидент произошел на улице Забалуева в Ленинском района города. На место ЧП направили две группы задержания.

