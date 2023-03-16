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Два новосибирца попались на продаже несуществующих моторов — покупатели заплатили за них 800 тысяч

Дело о мошенничестве в интернете дошло до суда

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Подозреваемые убеждали своих жертв внести 100% предоплаты за товар, которым не располагали

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Двух жителей Новосибирской области будут судить за мошенничество в интернете. Они разместили на сервисе объявление о продаже лодочных моторов. В действительности товара у них не было.

Тем не менее за шесть моторов деньги они получили, считает следствие.

— Обвиняемые на сайте размещали объявления о продаже лодочных моторов, которых в действительности не имели. После поступления платы за товар они не выходили с покупателями на связь и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению. Размер ущерба — более 800 тысяч рублей, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении продавцов утвердили обвинительное заключение по ч. 2 и ч. 3 ст.159 УК (мошенничество). Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

Ранее мы создали тест, с помощью которого любой может оценить свои навыки по выявлению мошенника.

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