Два новосибирца попались на продаже несуществующих моторов — покупатели заплатили за них 800 тысяч

Двух жителей Новосибирской области будут судить за мошенничество в интернете. Они разместили на сервисе объявление о продаже лодочных моторов. В действительности товара у них не было.
Тем не менее за шесть моторов деньги они получили, считает следствие.
— Обвиняемые на сайте размещали объявления о продаже лодочных моторов, которых в действительности не имели. После поступления платы за товар они не выходили с покупателями на связь и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению. Размер ущерба — более 800 тысяч рублей, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В отношении продавцов утвердили обвинительное заключение по
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