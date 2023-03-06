Силовики обезвредили двух новосибирских братьев — изготовителей мефедрона: видео с экскурсией по нарколаборатории

Искитимский суд приговорил Романа и Алексея Шиманаевых за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Оба отправятся в колонию строгого режима.
По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, в январе 2022 года силовики обыскали машину Алексея Шиманаева и обнаружили
Следом оперативники нагрянули в гараж в садовом товариществе в Бердске, где братья организовали нарколабораторию. Силовики изъяли более
ФСБ также показала видео из нарколаборатории. На видео один из обвиняемых отказывается отвечать на вопросы силовиков о том, что находится в помещении.
В отношении Шиманаевых было возбуждено уголовное дело по
Искитимский суд признал обоих виновными и назначил Роману Шиманаеву
Прошлым летом сотрудники ФСБ показали штурм нарколаборатории в селе Кубовая под Новосибирском.