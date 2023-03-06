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Силовики обезвредили двух новосибирских братьев — изготовителей мефедрона: видео с экскурсией по нарколаборатории

Организаторы нелегального бизнеса — два брата из Искитима

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Подпольным дельцам вынесли обвинительный приговор

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Искитимский суд приговорил Романа и Алексея Шиманаевых за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Оба отправятся в колонию строгого режима.

По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, в январе 2022 года силовики обыскали машину Алексея Шиманаева и обнаружили 4,5 кг мефедрона, которые предназначались для закладки в Красноярском крае.

Следом оперативники нагрянули в гараж в садовом товариществе в Бердске, где братья организовали нарколабораторию. Силовики изъяли более 8 кг мефедрона, приготовленного к сбыту, а также оборудование, прекурсоры для его изготовления.

ФСБ также показала видео из нарколаборатории. На видео один из обвиняемых отказывается отвечать на вопросы силовиков о том, что находится в помещении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ФСБ по НСО

В отношении Шиманаевых было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотиков в особо крупном размере», а также ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере».

Искитимский суд признал обоих виновными и назначил Роману Шиманаеву 9 лет колонии строгого режима, его брату Алексею — 6 с половиной лет.

Прошлым летом сотрудники ФСБ показали штурм нарколаборатории в селе Кубовая под Новосибирском.

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