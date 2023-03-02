Лжеполицейские пришли с проверкой в табачный киоск на Станиславского: что они искали

В Новосибирске на улице Станиславского двое мужчин представились сотрудниками полиции и намеревались устроить проверку в табачном киоске. Как рассказали в Агентстве безопасности «Гвардия», сигнал тревоги из ларька поступил
— Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец рассказала, что несколько минут назад в киоск вошли двое молодых мужчин, которые, представившись сотрудниками полиции, сказали, что сейчас будут проверять все товары на предмет наличия контрафактной продукции, — рассказали в пресс-службе Гвардии.
Посетители не предъявили служебные удостоверения, были одеты в гражданскую одежду и по стилю общения не напоминали представителей МВД. По этим причинам продавец нажала тревожную кнопку. Мужчины заметили это и поспешили покинуть ларек.
По описанию продавца, мужчинам было около 30 лет, они были одеты во всё черное. Один представился старшим сержантом Комаровым.
— К сожалению, проведенный экипажем ГБР-73 объезд близлежащей территории положительного результата не дал — самозванцы обнаружены не были. Радует, что продавец табачного киоска проявила должную бдительность и не стала жертвой грабителей-мошенников. Будьте внимательны! — сообщили в пресс-службе ГБР.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.
На этой неделе жители Новосибирска столкнулись с лжесотрудниками МЧС, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию.