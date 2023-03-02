Лжеполицейские пришли с проверкой в табачный киоск на Станиславского: что они искали

— Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец рассказала, что несколько минут назад в киоск вошли двое молодых мужчин, которые, представившись сотрудниками полиции, сказали, что сейчас будут проверять все товары на предмет наличия контрафактной продукции, — рассказали в пресс-службе Гвардии.