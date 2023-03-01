«Ходят по квартирам, проверяют вентиляцию»: в дома к жителям центра начали стучаться лжесотрудники МЧС

Жители тихого центра Новосибирска столкнулись с подозрительными людьми, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию.
— В 17:00 встретил двух молодых людей, одетых в штатское. Представлялись сотрудниками МЧС. Ходят по всем квартирам и проверяют вентиляцию. На сайте МЧС информации о подобных проверках нет, — рассказал НГС житель дома на Революции, 6 Дмитрий.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что это, вероятно, мошенники:
— В полномочия сотрудников МЧС России не входят проверка вентиляции в жилых многоквартирных домах и проверка газового оборудования. Сотрудники МЧС при исполнении служебных обязанностей всегда находятся в установленной форме и при себе имеют соответствующие удостоверения. Каких-либо платных услуг сотрудники МЧС населению не оказывают, — сообщили в МЧС.
Там добавили, что если подобная ситуация повторится, жителям дома стоит обратиться в полицию.
В декабре мы рассказывали о новом способе мошенничества, связанном с «Госуслугами». Суть его в том, что на почту пользователю приходит сообщение якобы от государственного портала. При этом внутри находится ссылка на фишинговый сайт.