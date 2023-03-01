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Тема дняВ квартиры стучатся лжесотрудники МЧС
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«Ходят по квартирам, проверяют вентиляцию»: в дома к жителям центра начали стучаться лжесотрудники МЧС

Их заметили вчера вечером

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В МЧС посоветовали обращаться в полицию, если в квартиру приходят люди с подозрительными услугами

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Жители тихого центра Новосибирска столкнулись с подозрительными людьми, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию.

— В 17:00 встретил двух молодых людей, одетых в штатское. Представлялись сотрудниками МЧС. Ходят по всем квартирам и проверяют вентиляцию. На сайте МЧС информации о подобных проверках нет, — рассказал НГС житель дома на Революции, 6 Дмитрий.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что это, вероятно, мошенники:

— В полномочия сотрудников МЧС России не входят проверка вентиляции в жилых многоквартирных домах и проверка газового оборудования. Сотрудники МЧС при исполнении служебных обязанностей всегда находятся в установленной форме и при себе имеют соответствующие удостоверения. Каких-либо платных услуг сотрудники МЧС населению не оказывают, — сообщили в МЧС.

Там добавили, что если подобная ситуация повторится, жителям дома стоит обратиться в полицию.

В декабре мы рассказывали о новом способе мошенничества, связанном с «Госуслугами». Суть его в том, что на почту пользователю приходит сообщение якобы от государственного портала. При этом внутри находится ссылка на фишинговый сайт.

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