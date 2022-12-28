Новосибирцы столкнулись с новым способом мошенничества через «Госуслуги» — как защитить себя

— Злоумышленники рассчитывают, что пользователи, попадая на поддельные (имитирующие) сайты узнаваемых брендов финансового сектора, социальных сетей, маркетплейсов, стриминговых сервисов и т.п. не заметят подделки и добровольно введут свои личные данные, — пояснили в минцифры.



Причем почтовый фишинг — наиболее распространенный. Мошенники массово отправляют электронные письма по всем имеющимся в базе адресам.

— Цель атаки состоит в том, чтобы вызвать необдуманное действие у пользователя своей срочностью или привлекательностью, — подчеркнули в министерстве.

