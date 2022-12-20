«Ведутся на халяву, тыкают»: новосибирцы столкнулись с массовыми взломами телеграм-каналов

Новосибирцы пожаловались на массовые попытки «угонов» телеграм-каналов. О том, что подобная ситуация происходит по всей стране, сообщило и Министерство цифрового развития РФ в своем официальном телеграм-канале.
О том, как происходит взлом, редакции НГС рассказали одна из жертв хакерской атаки Мария Пескова и аналитик социального медиаагентства «МАКС» Максим Горбунов.
— У меня за эту неделю пытались пару раз взломать мой аккаунт, и было 10 обращений от клиентов на тему взлома их телеграм-аккаунтов. Пострадавшие — это организаторы мероприятий, психологи и логистические компании, — рассказал Горбунов. — Как правило, им приходило сообщение от тг-бота о том, что «Вам подарок ТГ-Премиум». Далее просят перейти и ввести пароль из сообщения, далее бот просит ввести ваш мастер-пароль.
Мария Пескова работает в сфере продаж и активно пользуется соцсетями, в том числе и телеграмом. Увидев приятный подарок от знакомого контакта, она не заподозрила неладное:
— Сообщение пришло от девушки, которой я доверяю. Попросили ввести номер телефона и пароль из сообщения, — поделилась Мария. — И всё, здравствуй, ж...а (очень неприятная ситуация. — Прим. ред.). Далее по моему списку контактов пошла та же рассылка о том, что я якобы подарила ТГ-Премиум.
Жертвой взлома Мария стала в четверг, 15 декабря, и довольно скоро смогла вернуть полноценный доступ к аккаунту, но с последствиями ситуации сталкивается до сих пор:
— Те, кто редко заходят в телеграм, видят это только сейчас. Кто осторожный, кто имеет мозги, спрашивают, что это. Разумеется, я отвечаю: «Туда не ходи, это взлом, спам и зло», — смеется девушка. — А те, кто как и я, оказались доверчивыми, ведутся на халяву, тыкают в ссылку и получают свою порцию негатива.
По словам Максима Горбунова, взломать пытались каналы с тысячами подписчиков, и теоретически злоумышленники могли получить доступ не только к информации из самого канала, но и к списку контактов, а также другой личной информации, сохраненной на смартфоне.
— У меня есть предположения, зачем и почему это делают. Первое — спамеры сейчас в телеграме серьезно оживились из-за запроса рассылок для драгканалов (телеграм-каналы, через которые можно купить наркотики. — Прим. ред.). Сейчас в даркнете на порталах довольно много запросов на свежие тг-базы для тг-рассылок, — заметил аналитик. Второе — это базы для сервисов типа «Глаз бога» (бот, собирающий информацию о человеке. — Прим. ред.) или «Проверь Свою Подружку».
Убытки от взлома телеграм-канала в основном репутационные, подсчитать финансовые — крайне сложно (если возможно вообще). При этом оценить уголовный потенциал подобных взломов непросто.
— Из клиентов пятеро пошли с заявлением [в полицию], всех отговорили оглаской, резонансом и отсутствием внятного результата, — рассказал аналитик.
НГС обратился в региональный главк МВД с запросом о том, поступали ли в новосибирские отделы полиции заявления о взломе телеграм-каналов, для чего это делается и как не стать жертвой цифровых аферистов.
Ранее НГС писал о хакерских атаках на «Электронную школу». После этого Минцифры рекомендовало отказаться от VPN.