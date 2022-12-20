«Ведутся на халяву, тыкают»: новосибирцы столкнулись с массовыми взломами телеграм-каналов

Мария Пескова работает в сфере продаж и активно пользуется соцсетями, в том числе и телеграмом. Увидев приятный подарок от знакомого контакта, она не заподозрила неладное:

— Сообщение пришло от девушки, которой я доверяю. Попросили ввести номер телефона и пароль из сообщения, — поделилась Мария. — И всё, здравствуй, ж...а (очень неприятная ситуация. — Прим. ред.). Далее по моему списку контактов пошла та же рассылка о том, что я якобы подарила ТГ-Премиум.

Жертвой взлома Мария стала в четверг, 15 декабря, и довольно скоро смогла вернуть полноценный доступ к аккаунту, но с последствиями ситуации сталкивается до сих пор: