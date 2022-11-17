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Новосибирский сервис «Электронная школа» защитили от атак хакеров

Теперь в Минцифре рекомендуют отказаться от VPN при использовании электронных дневников

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«Электронная школа» — один из самых массовых сервисов в Новосибирской области

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Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал в прямом эфире НГС о том, что сервис «Электронная школа» в регионе защитили от хакерских атак.

По словам министра, атаки происходят на государственные организации и крупные сервисы. Например, хакеры нападали на сайты Законодательного собрания и правительства Новосибирской области, а также на вузы во время приемной кампании.

— Мы зачастую испытываем атаки на «Электронную школу». Это наиболее массовый сервис, который используется населением. Если говорить по цифрам: это 30 000 пользователей-учителей, примерно 300 000 учеников и столько же родителей, — рассказал Сергей Цукарь 17 ноября.

Он отметил, что «Электронная школа» разделена на две части. В открытой содержатся данные об успеваемости детей, домашних заданиях и прочей учебной деятельности. В закрытой — «цифровое портфолио» ученика, данные из которого используются и при поступлении в вузы. Хакеры атаковали открытую часть.

— Мы полностью ограничили доступ с иностранных IP-адресов. Если компьютер зарегистрирован не в Российской Федерации, человек не попадет в Сеть. Поэтому рекомендуем отказаться от VPN-сервисов при доступе к электронному дневнику, — добавил министр.

В интервью Сергей Цукарь ответил на вопросы корреспондента и жителей Новосибирской области, связанные с информационной безопасностью. Всё самое интересное мы собрали в онлайн-трансляции.

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