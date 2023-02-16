«На "банду амазонок" просто списали это зверство». Почему мать погибшего спецназовца не верит, что убийцы ее сына за решеткой

В Ростове областной суд вынес новое решение по делу убийц, которых с подачи журналистов окрестили «бандой амазонок». На счету банды — десятки убийств, разбойных нападений и грабежей, которые происходили в Ростовской области с 2008-го по 2013 год. Первый приговор бандитам был вынесен в 2017 году, но следствие продолжало собирать доказательства причастности убийц и к другим преступлениям.
Признали «банду амазонок» виновной и в жестоком убийстве семьи нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова — трагедия произошла летом 2009 года возле ростовского поселка Аксай. Через 10 лет после поимки бандитов и через 6 лет после вынесения им приговора мать Дмитрия считает, что «амазонок» сделали крайними в убийстве ее близких, а настоящие убийцы до сих пор на свободе. Подробности — в материале наших коллег из NN.RU.
Первые подозреваемые — молодой селянин и Цапки
Машину с четырьмя телами внутри обнаружили на обочине трассы М-4 «Дон» 8 июля 2009 года. В салоне «пятнадцатой» лежали тела
Трагедия вызвала большой общественный резонанс, и спустя три месяца, в сентябре 2009 года, представители Следственного комитета сообщили, что преступление раскрыто. По подозрению в убийстве был задержан
В 2010 году страну потрясла расправа банды Цапков над целой семьей в краснодарской станице Кущевской, а вскоре участники банды признались в убийстве семьи Чудаковых. Маршрут, по которому Чудаковы возвращались в Нижний Новгород, проходил через Кубань. Там между нижегородцами и бандитами Цапков якобы возник дорожный конфликт. Но пока расследовали это дело, в Ростовской области обезвредили еще одну банду, которая годами убивала и грабила на территории региона.
«На них просто списали это зверство»
Семью Подкопаевых, известную как «банда амазонок», задержали в сентябре 2013 года всё в том же Аксае. «Амазонки» убили местную семью ради трех бутылок шампанского и упаковки окорочков, но далеко с наживой не ушли. Их заметил наряд вневедомственной охраны. В ответ на оклик Подкопаевы открыли огонь. Один из полицейских погиб, второй был ранен, но смог вызвать подмогу. В завязавшейся перестрелке был убит главарь банды Роман Подкопаев. Еще одна участница банды, падчерица Романа Виктория Тарвердиева получила ранение.
В «банду амазонок», кроме Романа Подкопаева и Виктории Тарвердиевой, входили жена Подкопаева Инесса Тарвердиева (Виктория — ее дочь), его сестра Анастасия Синельник и муж Анастасии, сотрудник ГИБДД Сергей Синельник. Вскоре и они признались в убийстве семьи нижегородского спецназовца. Даже свое неформальное прозвище банда получила в честь надписи «Моей любимой амазонке» на ноже, якобы найденном рядом с телами Чудаковых. В декабре 2017 года Ростовский облсуд приговорил Инессу Тарвердиеву к 21 году колонии, Викторию — к 16, Анастасию Синельник — к 19, а ее мужа Сергея — к 20 годам строгого режима (с лишением звания старшего лейтенанта милиции). Новый приговор от 13 февраля 2023 года обновил сроки всем фигурантам дела. Инесса и Виктория Тарвердиевы получили 25 лет заключения, Анастасия Синельник — 24 года. Сергей Синельник — 25 лет строгого режима.
Валентина Чудакова, мать Дмитрия, пристально следила за ходом расследования и судебным процессом над «амазонками». Более того, она настойчиво пыталась обратить внимание обвинения на нестыковки, которые, по ее мнению, были намеренно проигнорированы во время расследования. Она не сомневается, что осужденные бандиты причастны к преступлениям в Ростовской области, но и по сей день уверена, что они не убивали ее семью.
— «Амазонки» никакого отношения к казни моей семьи не имеют, — рассказала Валентина Алексеевна в телефонном разговоре корреспонденту NN.RU. — На них просто списали это зверство. Это не просто слова, это материалы уголовного дела за 2009 год. По материалам дела следует, что Диму с семьей убили спящими в салоне машины. Первоначально стреляли из-за дерева в салон по спящим? Но почему тогда в машине не было крови? Зато возле машины найдены следы волочения. Машина Димы стояла в группе других автомобилей на обочине. Почему другие водители не слышали выстрелов?
На теле сына нашли многочисленные следы побоев, у него были выбиты зубы, а на руках были следы от наручников, продолжает Чудакова. На коленях внука Сашеньки были ссадины. В метре от машины нашли следы крови.
Всё говорило о том, что мою семью вытащили из машины и убили в другом месте, а не так, как представлено следствием. Перед смертью Ирину, похоже, изнасиловали. Всё это есть (или было) в первоначальных документах уголовного дела. Меня неоднократно выводили из зала суда, когда я пыталась обратить внимание суда на эти и другие нестыковки.
О том, что Валентину Чудакову и ее адвоката Светлану Манукян в итоге перестали пускать на судебные заседания, в 2017 году писали СМИ.
Один из мотивов — месть
В 2010 году в своем почтовом ящике Валентина Чудакова обнаружила флешку. По ее словам, на флешке были записаны протоколы допросов и файлы прослушки лиц, которые входили в банду «Белая Калитва» — группировку, действовавшую в Ростовской области в начале 2000-х. Ее члены были задержаны как раз в 2010 году. В частности, сообщалось, что убийство семьи Чудаковых было совершено по приказу авторитета Султанбека Айдамирова, известного в криминальных кругах как Султан Одесский. Он возглавлял «Белую Калитву».
— Из показаний следовало, что они получили заказ на убийство от неустановленного следствием лица. Но следствие на эти показания никак не отреагировало, ведь на тот момент всем было объявлено, что убийца — Серенко, — говорит Валентина. — Я передала эту информацию следствию, но это ничего не изменило.
За два месяца до поездки с семьей на юг Дима ездил в служебную командировку в Ростовскую область, продолжает Чудакова. Там он участвовал в задержании бандитов, занимавшихся торговлей оружием и наркотиками. А по возвращении домой ему сразу же дали путевку в дом отдыха. Те, кто хотел расправиться с семьей Чудаковых, знали об этом, уверена мать Дмитрия.
В прессе есть информация о том, что следствие проверяло информацию о причастности Султана к убийству семьи спецназовца. В итоге никакой связи между деятельностью авторитета и трагедией семьи Чудаковых следователи не установили. Вообще же, сразу после убийства действительно рассматривалась версия мести — по некоторым данным, Чудаков бывал задействован в операциях ростовских коллег на территориях, которые контролировали этнические преступные группировки.
Тела везли на бэтээрах
Дмитрий Чудаков не дожил несколько месяцев до
Сам Чудаков девять раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и каждый раз возвращался без единого ранения. За боевые заслуги он был награжден званием кавалера ордена Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медалью «За отвагу». Похорон, как у Чудаковых, жители Богородского района не видели никогда. В городе словно на время остановилась жизнь. Дороги были перекрыты сотрудниками ГИБДД. Людей на местное кладбище везли 20 автобусов и кавалькада машин. Тела убитых лежали в закрытых гробах на броне четырех бэтээров.
Сегодня Валентина Чудакова живет на пенсию; смыслом ее жизни стала надежда на то, что наказание найдет убийц ее семьи. Лента ее аккаунта во «ВКонтакте» пестрит фотографиями семьи сына и постами, где она подробно рассказывает о расследовании трагедии.
— На «амазонок» лишь навешали нераскрытые преступления, в которых следователи почему-то не стали или не захотели разбираться, — говорит Чудакова. — Например, при обыске в огороде престарелого дяди Инессы нашли чемоданчик с документами убитых ими людей и даже с гильзами от патронов с мест преступлений. Ну кто в это поверит? Сейчас я никому не верю уже. Надеюсь только, что убийцы моей семьи рано или поздно всё же будут наказаны. Но я по-прежнему буду стараться попасть на прием к Бастрыкину и ходить в одиночные пикеты.