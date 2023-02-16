«На "банду амазонок" просто списали это зверство». Почему мать погибшего спецназовца не верит, что убийцы ее сына за решеткой

Машину с четырьмя телами внутри обнаружили на обочине трассы М-4 «Дон» 8 июля 2009 года. В салоне «пятнадцатой» лежали тела 34-летнего Дмитрия Чудакова (он был за рулем), его 31-летней супруги Ирины и их детей: 11-летней Вероники и 7-летнего Саши. С ножевыми и огнестрельными ранами. Жестокая смерть настигла Чудаковых, когда они возвращалась в Нижний Новгород с отдыха на море. Бесплатную путевку Дмитрию дали в нижегородском ГУВД.



Трагедия вызвала большой общественный резонанс, и спустя три месяца, в сентябре 2009 года, представители Следственного комитета сообщили, что преступление раскрыто. По подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Аксая Алексей Серенко. По мнению экспертов, карабин «Сайга», из которого были застрелены супруги Чудаковы, принадлежал ему. Серенко почти два года провел в СИЗО, пока с него под давлением общественности не сняли обвинения — в связи с отсутствием доказательств.

