«Дети вас ждали!»: Снегурочка и Дед Мороз взяли с сибирячки деньги и не пришли с поздравлениями 31 декабря

Обманутая сибирячка Анна отказалась писать заявление в полицию. Она подчеркнула, что не верит в то, что аферистов можно привлечь к ответственности.



Другие Деды Морозы проявляют даже излишний креатив в попытке поздравить своих клиентов. Так, в конце декабря один аниматор забрался в квартиру через балкон многоэтажного дома на Родниках.