«Дети вас ждали!»: Снегурочка и Дед Мороз взяли с сибирячки деньги и не пришли с поздравлениями 31 декабря

Сибирячка заявила, что ее обманули аниматоры, которые обещали поздравить ее детей с Новым годом в образах Деда Мороза и Снегурочки. Аферисты получили полную предоплату и не пришли на праздник.
Жительница Советского района Новосибирска Анна рассказала корреспонденту НГС, что в преддверии Нового года подыскивала аниматоров, которые поздравили бы ее детей в образах сказочных героев. Женщина опубликовала сообщение в тематической группе в социальных сетях, одна из пользовательниц «ВКонтакте» посоветовала обратиться к Виктории Шаминой. Эта женщина вместе со ссылкой на аккаунт приложила снимки с праздника, уверяя, что его проводила Виктория (в самом аккаунте этих фото не было).
— Я связалась с Викторией, мы обсудили программу на 31 декабря, она попросила полную предоплату. Я согласилась, учитывая, что сумму мы поделили на четверых — Новый год я встречала вместе с сестрой, подругой, соседкой и их детьми. Мы планировали визит Деда Мороза и Снегурочки для восьмерых ребятишек, — рассказала Анна.
В назначенный час 31 декабря аниматоры не пришли. Анна начала писать сообщения в аккаунт, но там сначала удивились вопросам женщины, а затем и вовсе перестали отвечать. И даже сообщение «Дети вас ждали!» не вызвало реакции у аниматоров.
Звонки и сообщения в соцсетях аферисты игнорируют до сих пор. Сибирячка вместе с подругами лишилась 6 тысяч рублей.
При этом в аккаунте Виктории Шаминой регулярно появляются новые предложения: например, индивидуальное изготовление тортов, украшение праздника воздушными шарами.
На сообщения корреспондента НГС владелец аккаунта не ответил.
С помощью сервиса «Яндекс.Картинки» удалось отыскать другой аккаунт во «ВКонтакте» с фотографиями с праздника, которые скидывали Анне в соцсети. Оказалось, что оригиналы снимков принадлежат жительнице Уфы Ольге Антоновой. Женщина является профессиональной ведущей и не первый год поздравляет детей с Новым годом.
— С Новосибирском меня абсолютно ничего не связывает. И никакими тортами или украшением праздников я не занимаюсь. Это мошенники, — заявила Антонова в телефонном разговоре.
Обманутая сибирячка Анна отказалась писать заявление в полицию. Она подчеркнула, что не верит в то, что аферистов можно привлечь к ответственности.
Другие Деды Морозы проявляют даже излишний креатив в попытке поздравить своих клиентов. Так, в конце декабря один аниматор забрался в квартиру через балкон многоэтажного дома на Родниках.