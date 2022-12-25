«Дом, где живет людоед без зубов». Мать три года ищет виновных в смерти дочери

«Я считаю, что из садов она не уходила»

О том, что Юля пропала, ее мать узнала на следующий день. Ей позвонила подруга дочери и спросила, не вернулась ли девушка домой.



— Только 30-го в три часа дня мне позвонила ее подружка, у которой парень пришел из армии, и спрашивает: «Теть Наташ, а вы не знаете, где Юля? Мы вот гуляли, и она от нас ушла, до сих пор мы не можем до нее дозвониться». Я спросила ее, где они гуляли. Та сказала, что в Березовой пойме. И вот здесь я начала кричать в трубку: в какой Березовой пойме? Вы что там делали? У меня уже была истерика, — вспоминает Наталья.



Парень Юли, по словам ее мамы, сам звонить ей не стал. Она сама набрала его после звонка подруги дочери (диалог приблизительный, восстановлен по памяти Натальи Розовой):

— А я вот к дому подхожу.



— А Юля где?



— А Юля убежала в лес. Я ее очень долго искал и не нашел. Вот иду домой посмотреть, не вернулась ли она.

