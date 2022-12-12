Подозреваемых в вымогательстве взятки оперативников арестовали в Новосибирске

Октябрьский районный суд отправил под арест двух сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции межмуниципального отдела МВД «Новосибирский».
— Асланяну Арамаису избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля 2023 года, а Пирскому Алексею — в виде заключения под стражу на такой же срок, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Полицейских подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере (по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По словам источников НГС, оперативники требовали деньги с представителей крупной торговой сети по продаже одежды и обуви в Новосибирске.
Расследование уголовного дела продолжается.
9 декабря Октябрьский суд продлевал полицейским срок задержания на 72 часа. За двое суток следователям удалось найти доказательства, которые позволили суду вынести решение об аресте подозреваемых.