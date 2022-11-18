ФСБ пришла с обыском в налоговую инспекцию Октябрьского района — что случилось

В Новосибирске утром 18 ноября начались обыски в налоговой службе Октябрьского района. Как сообщил источник НГС, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела по статье 289 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность).
Дело возбудили в отношении одного из руководителей в налоговой службе. Он использовал свои полномочия, находясь на госслужбе в своих целях, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью. Источник отметил, что подозреваемый занимался незаконной деятельность более года. Обыск проводит ФСБ.
В пресс-службе СКР сообщили, что обыск не комментируют. В пресс-службе налоговой службы направили в правоохранительные органы.
В прошлом месяце восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Текст определения появился на сайте суда.