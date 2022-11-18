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ФСБ пришла с обыском в налоговую инспекцию Октябрьского района — что случилось

Обыски связаны с уголовным делом

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Обыски начались сегодня утром

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В Новосибирске утром 18 ноября начались обыски в налоговой службе Октябрьского района. Как сообщил источник НГС, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела по статье 289 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность).

Дело возбудили в отношении одного из руководителей в налоговой службе. Он использовал свои полномочия, находясь на госслужбе в своих целях, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью. Источник отметил, что подозреваемый занимался незаконной деятельность более года. Обыск проводит ФСБ.

В пресс-службе СКР сообщили, что обыск не комментируют. В пресс-службе налоговой службы направили в правоохранительные органы.

В прошлом месяце восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Текст определения появился на сайте суда.

ФСБОбыскиУФНС по Новосибирской области
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