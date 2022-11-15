20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 60.40
eur 62.16
Тема дняШестиклассник с ножом заступился за мать
Все новости
Все новости

Сибиряк убил топором незваного гостя и 4 года доказывал, что оборонялся, — суд несколько раз менял приговор

Владимир Крюков четыре года пытался доказать, что он не убийца, а просто защищал свою семью

448
ds

Нападавшие ворвались во двор к Владимиру

Поделиться

Новосибирский областной суд сегодня, 15 ноября, оправдал новосибирца Владимира Крюкова по делу о смерти незваного гостя, который без спросу зашел к нему на участок. Ранее за этот инцидент Крюкову назначили 8 лет колонии.

Как следует из материалов дела, в марте 2018 года на участок, где мужчина постоянно жил с семьей, ворвалась компания из пяти человек. Машина, на которой приехала компания, застряла в снегу на узкой улочке в СНТ. Крюков вышел во двор — якобы чтобы помочь. Но по невыясненной причине разгорелся конфликт между хозяином дома и его братом, с одной стороны, и незваными гостями — с другой. В результате брат Владимира получил удар по голове и попал в больницу, а сам мужчина взялся за топор и нанес удар одному из оппонентов.

Пострадавший скончался до приезда скорой, хотя и сам Крюков, и его жена пытались оказать ему помощь. В сентябре 2019-го Дзержинский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в превышении необходимой обороны и вынес ему приговор — 15 месяцев ограничения свободы.

Однако в апелляционной инстанции решение не устояло. Областной суд пришел к выводу, что Владимир Крюков виновен в умышленным убийстве и пришел к выводу, что следующие восемь лет мужчина должен провести в колонии строгого режима. Этот приговор сторона защиты обжаловала в Верховный суд, и решение отменили.

Сегодня дело рассмотрели заново — с учетом постановления пленума Верховного суда РФ по делам о необходимой обороне. Владимира Крюкова оправдали за отсутствием состава преступления в его действиях. Впрочем, и третий приговор может стать не последним в этой истории:

— Вопрос обжалования апелляционного приговор будет решен после получения копии судебного решения, — уточнила старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления облпрокуратуры Надежда Ракова.

Ранее НГС писал об убийстве в микрорайоне «Европейский берег»: обвиняемого по делу, блогера Анатолия Гомзякова, оправдали присяжные, однако приговор отменили. Рассмотрение дела началось заново.

По теме

Оправдательный приговорПриговор по уголовному делуПревышение необходимой обороны
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2