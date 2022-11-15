Сибиряк убил топором незваного гостя и 4 года доказывал, что оборонялся, — суд несколько раз менял приговор

Новосибирский областной суд сегодня, 15 ноября, оправдал новосибирца Владимира Крюкова по делу о смерти незваного гостя, который без спросу зашел к нему на участок. Ранее за этот инцидент Крюкову назначили 8 лет колонии.



Как следует из материалов дела, в марте 2018 года на участок, где мужчина постоянно жил с семьей, ворвалась компания из пяти человек. Машина, на которой приехала компания, застряла в снегу на узкой улочке в СНТ. Крюков вышел во двор — якобы чтобы помочь. Но по невыясненной причине разгорелся конфликт между хозяином дома и его братом, с одной стороны, и незваными гостями — с другой. В результате брат Владимира получил удар по голове и попал в больницу, а сам мужчина взялся за топор и нанес удар одному из оппонентов.