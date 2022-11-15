Сибиряк убил топором незваного гостя и 4 года доказывал, что оборонялся, — суд несколько раз менял приговор

Новосибирский областной суд сегодня, 15 ноября, оправдал новосибирца Владимира Крюкова по делу о смерти незваного гостя, который без спросу зашел к нему на участок. Ранее за этот инцидент Крюкову назначили 8 лет колонии.
Как следует из материалов дела, в марте 2018 года на участок, где мужчина постоянно жил с семьей, ворвалась компания из пяти человек. Машина, на которой приехала компания, застряла в снегу на узкой улочке в СНТ. Крюков вышел во двор — якобы чтобы помочь. Но по невыясненной причине разгорелся конфликт между хозяином дома и его братом, с одной стороны, и незваными гостями — с другой. В результате брат Владимира получил удар по голове и попал в больницу, а сам мужчина взялся за топор и нанес удар одному из оппонентов.
Пострадавший скончался до приезда скорой, хотя и сам Крюков, и его жена пытались оказать ему помощь. В сентябре
Однако в апелляционной инстанции решение не устояло. Областной суд пришел к выводу, что Владимир Крюков виновен в умышленным убийстве и пришел к выводу, что следующие восемь лет мужчина должен провести в колонии строгого режима. Этот приговор сторона защиты обжаловала в Верховный суд, и решение отменили.
Сегодня дело рассмотрели заново — с учетом постановления пленума Верховного суда РФ по делам о необходимой обороне. Владимира Крюкова оправдали за отсутствием состава преступления в его действиях. Впрочем, и третий приговор может стать не последним в этой истории:
— Вопрос обжалования апелляционного приговор будет решен после получения копии судебного решения, — уточнила старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления облпрокуратуры Надежда Ракова.
Ранее НГС писал об убийстве в микрорайоне «Европейский берег»: обвиняемого по делу, блогера Анатолия Гомзякова, оправдали присяжные, однако приговор отменили. Рассмотрение дела началось заново.