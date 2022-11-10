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Приговор убийце кемеровской студентки Веры Пехтелевой оставили в Новосибирске без изменений

Родные убитой девушки требуют отправить дело на новое рассмотрение

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Убийца и его адвокат в зале заседаний

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Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске утвердил приговор кемеровчанину Владиславу Канюсу, убившему свою бывшую девушку. Кемеровский областной суд ранее приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

— Приговор оставлен без изменения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе суда.

Приговор Владиславу Канюсу огласили 28 июля. Его признали виновным в убийстве экс-возлюбленной Веры Пехтелевой с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвинения в незаконном лишении (ст. 127 УК РФ) свободы и изнасиловании (ст. 131 УК РФ) не устояли: в первом случае истекли сроки давности, во втором — Канюса оправдали. В настоящее время родственники студентки и сотрудники кемеровской прокуратуры настаивают на новом рассмотрении дела.

Трагедия произошла в январе 2020 года в общежитии в Ленинском районе. Пехтелева заехала к Канюсу, чтобы забрать личные вещи. Мужчина, узнав о новых отношениях бывшей возлюбленной, набросился на нее, избил, нанес несколько ножевых ранений и задушил проводом. Крики студентки о помощи слышали соседи: они несколько раз звонили в полицию, но наряд так и не приехал.

В Заводском суде Кемерово сейчас продолжают рассматривать дело пяти сотрудников полиции, которые, по версии следствия, допустили убийство девушки. Правоохранителям предъявлено обвинение по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

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