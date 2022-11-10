Приговор убийце кемеровской студентки Веры Пехтелевой оставили в Новосибирске без изменений
Родные убитой девушки требуют отправить дело на новое рассмотрение
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске утвердил приговор кемеровчанину Владиславу Канюсу, убившему свою бывшую девушку. Кемеровский областной суд ранее приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима.
— Приговор оставлен без изменения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе суда.
Приговор Владиславу Канюсу огласили 28 июля. Его признали виновным в убийстве экс-возлюбленной Веры Пехтелевой с особой жестокостью (
Трагедия произошла в январе 2020 года в общежитии в Ленинском районе. Пехтелева заехала к Канюсу, чтобы забрать личные вещи. Мужчина, узнав о новых отношениях бывшей возлюбленной, набросился на нее, избил, нанес несколько ножевых ранений и задушил проводом. Крики студентки о помощи слышали соседи: они несколько раз звонили в полицию, но наряд так и не приехал.
В Заводском суде Кемерово сейчас продолжают рассматривать дело пяти сотрудников полиции, которые, по версии следствия, допустили убийство девушки. Правоохранителям предъявлено обвинение по статье «Халатность» (