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Спецоперация на Украине

Уголовное дело о фейке про Вооруженные силы РФ против 17-летнего юноши прекратил суд в Новосибирске

Поводом для возбуждения стал репост чужого сообщения

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На сайте суда пока нет информации о прекращении уголовного дела в отношении Евгения Фокина

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Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении 17-летнего Евгения Фокина, возбужденное по новой статье Уголовного кодекса о фейках, касающихся Вооруженных сил РФ (207.3 УК РФ). Информацию об этом НГС подтвердили сам молодой человек и его адвокат Егор Солунин, отметивший, что пока лично не видел постановления суда.

— Дело прекращено с применением мер воспитательного характера сроком на 1 месяц, — рассказал НГС Евгений Фокин. — Обжаловать нет смысла. Это наилучший вариант, который не подразумевает судимости.

Как рассказал юноша, уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что 4 марта 2022 года он сделал репост сообщения, касающегося специальной военной операции на Украине, и предложил обсудить изложенные в нем факты. В том же посте сам уточнил, что информация может быть недостоверной. Уже 26-го числа того же месяца подростка вызвали в Следственный комитет и возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

— В течение месяца с 10 часов вечера до 6 часов утра Евгений должен находиться под присмотром мамы, — уточнила депутат горсовета Светлана Каверзина, вместе с которой работает Евгений. — Впрочем, у нас все подростки должны находиться под присмотром родителей.

В прокуратуре Новосибирской области не смогли официально прокомментировать прекращение уголовного дела в отношении подростка, однако источник НГС в правоохранительных органах подтвердил этот факт.

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Прекращение уголовного дела в рамках ст. 427 УПК РФ «Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия» не является реабилитирующим основанием. Применяется такая мера по отношению к несовершеннолетним. Вопрос может быть решен как в рамках судебного следствия, так и судом по постановлению следователя или дознавателя с согласия прокурора, а также самого несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого и его представителя.

Ранее НГС писал о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Фокина.

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