Уголовное дело о фейке про Вооруженные силы РФ против 17-летнего юноши прекратил суд в Новосибирске

Прекращение уголовного дела в рамках ст. 427 УПК РФ «Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия» не является реабилитирующим основанием. Применяется такая мера по отношению к несовершеннолетним. Вопрос может быть решен как в рамках судебного следствия, так и судом по постановлению следователя или дознавателя с согласия прокурора, а также самого несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого и его представителя.