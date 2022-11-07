Уголовное дело о фейке про Вооруженные силы РФ против
17-летнего юноши прекратил суд в Новосибирске
Поводом для возбуждения стал репост чужого сообщения
Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении
— Дело прекращено с применением мер воспитательного характера сроком на 1 месяц, — рассказал НГС Евгений Фокин. — Обжаловать нет смысла. Это наилучший вариант, который не подразумевает судимости.
Как рассказал юноша, уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что
— В течение месяца с 10 часов вечера до 6 часов утра Евгений должен находиться под присмотром мамы, — уточнила депутат горсовета Светлана Каверзина, вместе с которой работает Евгений. — Впрочем, у нас все подростки должны находиться под присмотром родителей.
В прокуратуре Новосибирской области не смогли официально прокомментировать прекращение уголовного дела в отношении подростка, однако источник НГС в правоохранительных органах подтвердил этот факт.
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Прекращение уголовного дела в рамках
Ранее НГС писал о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Фокина.