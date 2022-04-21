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Спецоперация на Украине

Уголовное дело за фейк о Вооруженных силах России завели на десятиклассника из Новосибирска

В полиции и Следственном комитете отказываются общаться на эту тему

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Парню грозит штраф до полутора миллионов рублей

Парню грозит штраф до полутора миллионов рублей

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Десятиклассник из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по новой статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Первоначально эта информация появилась в Telegram-канале главы международной правозащитной группы «Агора»* Павла Чикова. По его словам, причиной интереса правоохранителей к юноше стал комментарий к посту в Telegram-чате «Коалиция Новосибирск 2020».

Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья появилась в начале марта 2022 года.

В главке новосибирской полиции не стали говорить на эту тему, перенаправив НГС в следственный комитет. В СК отказались подтверждать информацию о возбуждении дела на школьника, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

— Процессуальное решение следователя о возбуждении уголовного дела, являясь первоначальной стадией предварительного расследования, будет относиться к категории информации ограниченного доступа и не подлежит разглашению без разрешения следователя. Это обусловлено защитой прав и интересов государства и общества, а также охраной прав граждан. Таким образом, запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена в интересах следствия, — заявили в пресс-службе СК.

Также редакции было отказано в предоставлении информации о количестве возбужденных дел по статье о фейках о вооруженных силах.

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Адвокат мальчика Егор Солунин в интересах своего клиента не стал комментировать ситуацию. НГС связался с самим школьником в социальных сетях. Парень отказался общаться о своем уголовном деле, но немного рассказал о себе.

— Я занимаюсь урбанистикой, интересуюсь развитием общественного транспорта, борюсь с незаконной рекламой и нарушениями дизайн-кода в городе, в прошлом году добивался устройства велодорожек и озеленения на улицах, ремонтируемых по БКАД, переноса воздушных линий с улицы в коллекторы, бывал на открытии городской электрички и презентации новых автобусов. Планирую пойти работать на железную дорогу, вероятней в метрополитен. Люблю свой город, хочу улучшать его, насколько это в моих силах, — сказал школьник.

Школьник иронизирует: «от урбанистики до политики рукой подать». Так и появился его пост в Telegram-чате. По словам парня, родители поддерживают его и в целом отнеслись к ситуации с пониманием.

*Международная правозащитная группа Агора — объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. До осени 2015 года адвокаты и юристы сотрудничали с Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений «АГОРА», признанной иноагентом и ликвидированной по инициативе Минюста 10 февраля 2016 года.

В конце марта 17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Ранее другой новосибирец также попадал под статью о дискредитации ВС РФ за плакат — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго.

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