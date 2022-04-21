Уголовное дело за фейк о Вооруженных силах России завели на десятиклассника из Новосибирска

Десятиклассник из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по новой статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Первоначально эта информация появилась в Telegram-канале главы международной правозащитной группы «Агора»* Павла Чикова. По его словам, причиной интереса правоохранителей к юноше стал комментарий к посту в Telegram-чате «Коалиция Новосибирск 2020».

Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья появилась в начале марта 2022 года.

