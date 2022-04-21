Уголовное дело за фейк о Вооруженных силах России завели на десятиклассника из Новосибирска
В полиции и Следственном комитете отказываются общаться на эту тему
Десятиклассник из Новосибирска стал фигурантом уголовного дела по новой статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Первоначально эта информация появилась в Telegram-канале главы международной правозащитной группы «Агора»* Павла Чикова. По его словам, причиной интереса правоохранителей к юноше стал комментарий к посту в Telegram-чате «Коалиция Новосибирск 2020».
В главке новосибирской полиции не стали говорить на эту тему, перенаправив НГС в следственный комитет. В СК отказались подтверждать информацию о возбуждении дела на школьника, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
— Процессуальное решение следователя о возбуждении уголовного дела, являясь первоначальной стадией предварительного расследования, будет относиться к категории информации ограниченного доступа и не подлежит разглашению без разрешения следователя. Это обусловлено защитой прав и интересов государства и общества, а также охраной прав граждан. Таким образом, запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена в интересах следствия, — заявили в пресс-службе СК.
Также редакции было отказано в предоставлении информации о количестве возбужденных дел по статье о фейках о вооруженных силах.
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Адвокат мальчика Егор Солунин в интересах своего клиента не стал комментировать ситуацию. НГС связался с самим школьником в социальных сетях. Парень отказался общаться о своем уголовном деле, но немного рассказал о себе.
— Я занимаюсь урбанистикой, интересуюсь развитием общественного транспорта, борюсь с незаконной рекламой и нарушениями дизайн-кода в городе, в прошлом году добивался устройства велодорожек и озеленения на улицах, ремонтируемых по БКАД, переноса воздушных линий с улицы в коллекторы, бывал на открытии городской электрички и презентации новых автобусов. Планирую пойти работать на железную дорогу, вероятней в метрополитен. Люблю свой город, хочу улучшать его, насколько это в моих силах, — сказал школьник.
Школьник иронизирует: «от урбанистики до политики рукой подать». Так и появился его пост в Telegram-чате. По словам парня, родители поддерживают его и в целом отнеслись к ситуации с пониманием.
*Международная правозащитная группа Агора — объединение более 50 адвокатов и юристов-правозащитников из половины регионов России, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. До осени 2015 года адвокаты и юристы сотрудничали с Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений «АГОРА», признанной иноагентом и ликвидированной по инициативе Минюста 10 февраля 2016 года.
В конце марта 17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Ранее другой новосибирец также попадал под статью о дискредитации ВС РФ за плакат — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго.