Суд в Новосибирске вынес приговор водителю «Тойоты», по вине которого погибла его пассажирка
Нетрезвый мужчина врезался в припаркованный полуприцеп
Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор Вячеславу Теущакову, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 11 июня мужчина, находясь за рулем автомобиля «Тойота», врезался в полуприцеп. В результате
Приговор огласили 31 октября. Вячеславу Теущакову предъявили обвинение по статье за нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (пункт «а» часть 4 статья 264 УК РФ).
— В ходе судебного следствия по делу установлено, что 11 июня Теущаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем, следовал в сторону улицы Порт-Артурская в Ленинском районе с пассажиром, которая находилась на переднем сиденье с непристегнутыми ремнями безопасности. В пути следования Теущаков совершил столкновение со стоящим у края проезжей части полуприцепом, — сообщили в пресс-службе суда.
В результате аварии женщина погибла на месте от полученных травм. Вячеслава Теущакова суд приговорил к пяти годам колонии-поселения и лишил права садиться за руль на два с половиной года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд приговорил к шести годам колонии и штрафу в