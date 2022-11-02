20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 7/10
usd 61.43
eur 60.97
Тема дняПроблема с маршрутками до Академгородка
Все новости
Все новости

Суд в Новосибирске вынес приговор водителю «Тойоты», по вине которого погибла его пассажирка

Нетрезвый мужчина врезался в припаркованный полуприцеп

287
ds

Авария произошла поздно вечером 11 июня

Поделиться

Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор Вячеславу Теущакову, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 11 июня мужчина, находясь за рулем автомобиля «Тойота», врезался в полуприцеп. В результате 45-летняя пассажирка кроссовера погибла.

Приговор огласили 31 октября. Вячеславу Теущакову предъявили обвинение по статье за нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (пункт «а» часть 4 статья 264 УК РФ).

— В ходе судебного следствия по делу установлено, что 11 июня Теущаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем, следовал в сторону улицы Порт-Артурская в Ленинском районе с пассажиром, которая находилась на переднем сиденье с непристегнутыми ремнями безопасности. В пути следования Теущаков совершил столкновение со стоящим у края проезжей части полуприцепом, — сообщили в пресс-службе суда.

В результате аварии женщина погибла на месте от полученных травм. Вячеслава Теущакова суд приговорил к пяти годам колонии-поселения и лишил права садиться за руль на два с половиной года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии и штрафу в 1 200 000 рублей 28-летнего водителя «Лексуса», который влетел в столб на Родниках в апреле 2021 года. Тогда на месте погиб один из пассажиров иномарки, второго увезли в больницу с травмами.

По теме

НовосибирскСмертельное ДТПСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2