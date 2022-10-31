Не общались друг с другом четыре с половиной года: мать сестер Хачатурян впервые рассказала, как живут девушки

Сами девушки до сих пор находятся под следствием по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору» и могут лишиться свободы на 20 лет. Мать сестер Хачатурян, Аурелия Дундук, рассказала о том, как сейчас живут девушки. С ней пообщались наши коллеги из Woman.ru.

Аурелия Дундук живет в Москве, в панельной многоэтажке возле МКАДа, вместе с ней — младшая из дочерей (Мария). Именно поэтому мать не пускает никого в квартиру — Марии запрещено общаться с журналистами, поскольку она (как и ее сестры) обвиняемая по делу. По словам Аурелии, сейчас их семья живет одним днем, поскольку неизвестно, что будет дальше, а вердикт всё еще не оглашен.