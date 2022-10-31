Не общались друг с другом четыре с половиной года: мать сестер Хачатурян впервые рассказала, как живут девушки
Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян до сих пор находятся под следствием за убийство отца
Четыре года назад история сестер Хачатурян взбудоражила всю страну. В 2018 году Марию, Ангелину и Крестину задержали по подозрению в убийстве их отца — Михаила Хачатуряна. Во время расследования сторона защиты утверждала, что девушки оказались в безвыходной ситуации, поскольку отец постоянно их унижал (физически и морально) и принуждал к сексуальным действиям. Дело вызвало такой резонанс, что в Москве, Санкт-Петербурге и других городах устраивали пикеты: одни выходили с требованиями смягчить приговор сестрам и изменить законодательство в вопросах домашнего насилия, а вторые просили посадить девушек в тюрьму.
Сами девушки до сих пор находятся под следствием по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору» и могут лишиться свободы на 20 лет. Мать сестер Хачатурян, Аурелия Дундук, рассказала о том, как сейчас живут девушки. С ней пообщались наши коллеги из Woman.ru.
Аурелия Дундук живет в Москве, в панельной многоэтажке возле МКАДа, вместе с ней — младшая из дочерей (Мария). Именно поэтому мать не пускает никого в квартиру — Марии запрещено общаться с журналистами, поскольку она (как и ее сестры) обвиняемая по делу. По словам Аурелии, сейчас их семья живет одним днем, поскольку неизвестно, что будет дальше, а вердикт всё еще не оглашен.
При этом всё могло быть гораздо хуже, поскольку по статье, в которой обвиняют девушек, на свободу можно выйти не раньше чем через 20 лет, а арест на время следствия — стопроцентная гарантия того, что приговор будет обвинительным. Но свои показания дали соседи: они рассказали, что видели и слышали из окон квартиры семьи крики, побои и драки, рассказали о поведении Михаила Хачатуряна. А общественный резонанс привел к тому, что сестер перевели в главное следственное управление СК РФ. Там девушкам провели психолого-психиатрическую экспертизу — выяснилось, что сестры Хачатурян находятся в посттравматическом стрессе от действий отца, а младшую дочь Марию и вовсе признали невменяемой на момент убийства.
В итоге по решению Басманного суда девушек отпустили домой, но с определенными условиями: не выходить из дома по ночам, не жить вместе, не общаться друг с другом и другими свидетелями, а также не использовать интернет. С тех пор снято лишь одно ограничение: сестры могут выходить из дома в любое время. Но все остальные запреты по-прежнему действуют, поскольку следствие всё еще идет. По словам Аурелии, девочки нормально не общались друг с другом уже почти четыре с половиной года.
— Видеть они могли друг друга в коридорах Следственного комитета. Или в суде. А так совершенно никакого контакта. При этом Мария, Ангелина и Крестина всегда были не разлей вода, не расставались ни на день. Мало того, сыну моему Сережке тоже ведь не разрешено с ними общаться, — рассказала Аурелия, отметив, что они даже не отмечают праздники — не до этого.
По словам матери, Ангелина, Крестина и Мария так и не пошли учиться в вузы — во многом из-за неопределенного будущего. Сейчас все три девушки работают, поскольку Аурелия не смогла бы содержать семью в одиночку.
— Учиться так ни одна и не пошла в итоге, хотя Ангелина и Мария сдали ЕГЭ, уже будучи под следствием, и хорошие у них баллы. А Крестина на момент всего случившегося числилась в медицинском колледже. Бросила. Но какая тут может быть учеба, когда непонятно, чего ждать. Посадят их, не посадят? — рассуждает Аурелия.
По словам матери, свою личную жизнь сейчас выстраивает только Крестина — у нее есть молодой человек. Еще одними «родственниками» за время следствия стали адвокаты сестер.
— Ой, они такие хорошие у нас. Всегда помогают: и помощь, и всё что угодно, если надо, — рассказала мать сестер Хачатурян. — Леша Липцер тогда устроил Крестину на квартиру, снимали ей жилье за свои деньги. Ярослав Пакулин, адвокат Марии, тоже всегда на связи, всегда: «Обращайтесь, обращайтесь». И Мари Давтян, и Алексей Паршин. Как бы мы без них, я не знаю вообще. За эти годы у троих из наших защитников дети родились. Папами стали Пакулин и Липцер, ребенок родился у Мари. Скоро [их дети] в школу пойдут уже, а мы всё ждем и ждем вердикта.
Один из адвокатов сестер Хачатурян, Алексей Липцер, рассказал о том, что это уголовное дело оказалось настолько запутанным, что внутри него есть еще одно дело. Еще летом 2019 года следствие выделило материалы в отношении отца в отдельное уголовное дело — его посмертно заподозрили в истязании и насильственных действиях сексуального характера по отношению к собственным дочерям.
— Тогда в возбуждении дела было отказано в связи со смертью подозреваемого. Это стандартная процедура. Настоять на проведении следствия посмертно могут только ближайшие родственники. У Михаила Хачатуряна это сестры. Но они тогда этого делать не стали, — пояснил адвокат.
В итоге повторно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна удалось лишь весной 2021 года, когда его сестры обратились в суд — правда, они хотели добиться реабилитации брата.
— Фактически следствие доказало его вину. Против него выдвинуты обвинения по нескольким статьям: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждения к действиям сексуального характера несовершеннолетних», — рассказал Алексей Липцер. — И, мало того, может появиться еще ряд — прокуратура не утвердила обвинение, а вернула материалы назад, указав необходимость дополнительной квалификации действий Хачатуряна. Мы надеемся, что его признают виновным.
Тем не менее даже этого будет недостаточно, чтобы снять все обвинения с девушек. По словам адвоката, признание Михаила Хачатуряна виновным будет лишь еще одним доказательством того, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны. Дальше решать судьбу сестер будут следствие и суд.