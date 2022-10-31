«Соврал, что порезался, собирая орехи». Подросток признался в убийстве 12-летней девочки. Мы поговорили с ним

Каждый раз, когда появляются новости о гибели детей, содрогаешься от ужаса. Страшно представить, какие изверги способны на такие преступления. Особенно когда речь идет о маленьких селах, где, казалось бы, все друг у друга на виду. Только представьте — всего 11 улиц, 700 жителей да домашняя скотина, покосившиеся дома с резными ставнями — это хутор Тереховский, где
Имена всех героев публикации, включая жертву и предполагаемых убийц, изменены.
«У нас тут все в шоке»
Тереховский находится в двух-трех часах езды от Ростова. Едем через умирающие шахтерские города и осеннюю серость. Что этот хутор, что соседние — места тихие.
Местные вспоминают: в последний раз подобное убийство было полвека назад. О нём и сейчас рассказывают так, будто было оно вчера. В
Названия улиц в Тереховском, несмотря на возрождение казачьих традиций, до сих пор отсылают к советскому прошлому: Титова, Гагарина, Патриотов, Свободы… Тело убитой школьницы утром
12-летняя Маша пришла из соседнего хутора Евсеевского в магазин за хлебом. Два селения тесно связаны между собой. Дорога от дома девочки до места убийства занимает всего
Воздух в Тереховке чистый, по-осеннему свежий. Грязь под ногами и пустые улицы напоминают о том, что хутор живет вдали от цивилизации. И местным там хорошо… Идем вдоль заброшенных домов улицы Мира. По нам видно — чужаки, но первые же встречные жители Тереховского с деревенской непосредственностью соглашаются поговорить о случившемся.
— Полиция искала, кинологи с собаками, волонтеры какие-то, — рассказывает хуторянин с мозолистыми от работы руками, облокотившись на дверь самодельного заборчика. — Тело ее нашли там — за магазином. Всё очень страшно. Такой случай… У нас тут уже три дня все ходят, рыщут.
— Кого подозреваете?
— Бог его знает. Никого. Всех. У нее родители какие-то странные. Папка и мамка того, что ли? Странные, в общем. Подозревают всех. Тут вроде как солдат какой-то приехал к тетке своей на свадьбу, что ли. И потом не вернулся в часть. Так и его подозревают. Там, за поворотом, куча дэпээсников стоит, а дальше — десятка три полицейских еще по хуторам ходят. Уже надоели с вопросами. Если бы они чего-то конкретного или кого искали, а так... Спрашивают, записывают, снова спрашивают.
Беглого контрактника действительно первым стали подозревать в убийстве школьницы. Его фото с ориентировкой развесили по нескольким хуторам Усть-Донецкого района.
«Вот зараза, вот где она?»
Продуктовых магазинов в двух хуторах несколько, но в тот день Маша пошла в тереховский магазин «Заря». По словам родственников погибшей, в магазине у дома после обеда могло не быть хлеба.
— Вы не местные, вас сразу видно, — говорит продавщица Ангелина, которая двое суток отвечает на вопросы полицейских и следователей. — Мы тут все друг друга знаем. В траве ее нашли за домом бабушки двоюродной — вон он, этот дом из кирпича.
Ангелина — последняя, кто видел девочку живой. Если не считать причастных к убийству. Вспоминая тот день, она будто оправдывается за случившееся.
— Она вышла. Там проулок за домом, и в эту балку ведет дорога. Там ее и нашли. В бурьяне лежала, закиданная сухими ветками, — рассказывает женщина. —
Ангелина показывает видео, где Маша танцует в День учителя. Ее сын — одноклассник погибшей.
— Девочку все называют больной. Ну не то чтобы она больная была… Она была нормальная. Чуть-чуть там у нее с речью что-то, и всё. Внешне по ней ничего не заметно было. То, что мать немного неадекватная, я знаю. Какое семя, такое и племя, — приговаривает женщина.
В округе одна школа. Ангелина говорит, что дети там разные — всё зависит от семьи, воспитания. Есть такие, у кого родители пьют беспробудно и они сами по себе, но всем, видимо, на это плевать.
— Что за семья у Маши?
— Трое детей: старшей — лет 17, Машка вот была, и младшему мальчику
За час беседы с продавщицей в магазин никто не зашел. На улице тоже пусто. Ангелина говорит, что после случившегося люди боятся детвору на улицу выпускать. Все замыкать хаты стали, хотя раньше в любой двор можно было запросто зайти. Женщина всё больше вспоминает события злополучного дня и продолжает рассказ о семье.
— Соседи сказали, что наутро, когда поиски еще продолжались, [мать девочки] сказала, что ей надо на работу, видите ли. Она собиралась со спокойной душой ехать на работу. Это как? — не успокаивается женщина. — У нее дома ребенок не ночевал, а начала поиски ее двоюродная бабка. Она с соседками и подняла шум, заявили в полицию вечером, но не мама. Помню, бабка Дуся с соседками забегают ко мне и спрашивают: «У тебя малая две булки хлеба покупала?» Я говорю: «Да, вроде». Они выбежали со словами: «Вот Машка, вот зараза, вот где она?»
Неслучайная встреча — баба Дуся
У магазина высокая трава и грязные следы, оставленные десятками казенных ботинок. Здесь и нашли изувеченное тело девочки. «Лица на ней не было, только месиво», — позже будут вспоминать родственники. Тишину мрачного места нарушает низенькая женщина, что идет мимо, быстро перебирая ногами и застегивая куртку.
— Вы не подскажете, где живет семья, с которой произошла трагедия?
— Так они в Евсеевке — через мосток, а бабка ее двоюродная и дитятки-то — вот тут, — показывает женщина рукой на дом напротив магазина. — Дуська-то, вот она живет — искала ее, бедная, сколько. Хотите, телефон дам?
Доходим до кирпичного дома. Калитка открыта. Мы звоним хозяйке, и спустя время из дома выходят та самая баба Дуся, ее невестка и круглолицый мальчик
— Вы про Машку спросить? Так нет ее уж, — начинает пожилая женщина. — Послала мать за хлебом дитя. Ждать-пождать, а ее нету. Тут рядом с магазином материн дед живет с женщиной другой — не с бабкой. Бабка померла давно. Малая должна была к деду зайти. А она пошла в другую сторону.
Ее перебивает невестка:
— Говорят, что там даже крови не было. Ходили слухи, что убили в другом месте, а сюда привезли. Тут днем люди ходят, как никто не слышал криков? Всё лицо у дитя изрезано ножом, что же это за гады такие?
Женщины наперебой рассказывают о слухах, которые ходят по хуторам. Круглолицый мальчишка с интересом слушает у калитки, иногда бросая комментарии о Маше. Хуторянки вспоминают, что за день до убийства видели в проулке подозрительного мужчину — не местного. Якобы он пристально смотрел на бабу Дусю, когда та шла мимо, а потом куда-то делся.
— Мужик этот подошел к магазину и попросил сигарету у нашего, и тот говорит, екнуло что-то в груди. Он в башлыке на голове был, страшный такой. Не знаем его. Он не нашенский, — продолжает баба Дуся. — Мы теперь все двери, калитки закрываем на щеколду и ключом закрываемся. Дети вон с внуком смеются: никогда не замыкались, а теперь страшно.
— Кого еще подозреваете?
— Второго подозревали вояку в [хуторе] Мостовом. Говорили, что он служил на фронте, был даже в плену. Девять месяцев отслужил и рассчитался, то ли в отпуск ушел, — рассказывает невестка. — Мол, прячется — не хочет обратно воевать. А потом наши сказали, что это Татьяны Петровны племянник из Волгоградской области.
— У Маши полная семья?
— Олька с мужем жили, ругались, конечно. И вот когда ругались, то Коля уходил оттуда, из Евсеевки, и жил у нас, в Тереховке. А потом как помирятся, то возвращался. Случилась беда, и он опять пошел туда, — говорит баба Дуся. — Машка училась плохо. Два года ее оставляли в одном классе. Учительница хорошая, она вроде и тянула ее. Мы с матерью ее хоть и родственники, но почти не общались, а Машку мне жалко было всегда: издевалась детвора над ней.
По словам родственников, мать Маши только утром пошла в полицию, потому что не верила, что девочка пропала по-настоящему. Женщина начала искать ее, когда муж вернулся со старшей дочерью из Усть-Донецка. Родители присоединились к поискам ребенка и искали девочку до полуночи. Утром
— Мать думала, может, Машка карточку банковскую потеряла да боится идти домой, что ругать будут. Как вот сказали, что все искали, а мать домой пошла, так пошла, потому что так думала, что придет сама. Нельзя ее винить.
Как ее могли так зверски убить, дитя это? — продолжает баба Дуся. — Говорят, что подозреваются подростки. Сейчас детвору в школе допрашивают. Мы вообще в шоке. Машка с девочкой одной из класса дружила и с мальчиком соседским — всё. Когда ее на второй год оставили, дразнили, потом забылись. Потом, как второй раз осталась Машка на второй год, в классе дразнили. Да, Матвей? — обращается она к
Круглолицый мальчик кивает:
— Ну обзывали ее, всё такое, типа тупая, не догоняет часто. Потом перестали, потом опять дразнили, ну потому что она тупая была.
Подростка одергивает баба Дуся:
— Ну чего тупая? Не тупая, просто плохо говорит она.
Бабушка вспоминает, как занималась с двоюродной внучкой чтением и письмом, приговаривая: «Давай, Машуль, запоминай, ты чего? Так мы с тобой всё и выучим».
— А отставание у Машки наследственное или просто ленилась?
— Бог его знает, но, думаю, есть что-то. Пацана вот, Ванечку, [мать] не пустила в первый класс, хотя ему
Евсеевка и дом Маши
Путь в соседний хутор проходит через мост, хотя, как оказалось, в селении два моста. Маша шла по тому, который укорачивает путь к магазину. В соседнем хуторе так же пустынно. Улицы утопают в грязи. Редкие хуторяне, увидев незнакомцев, осторожно отвечают на вопросы.
— Вы слышали, что у вас в Тереховке произошло? — спрашиваем у местных.
— Конечно. У всех мужчин в хуторах [образцы] ДНК из носа и горла брали. Бог его знает, чем кому малая не угодила, — отвечает один, затягиваясь табаком.
— А что за семья у Маши?
— Сказать, что семья прямо алкаши, ну не скажешь. Дети — да, сами по себе. Мы сами в шоке. Если бы где-то далеко нашли, то еще, может, на грибников подумали бы. К нам много за грибами приезжают, а так, возле магазина... Бог его знает. В хуторе все знакомые. Это кто-то из своих.
На лавочке встречаем другую женщину в окружении двух влюбленных котов и собаки с ладонь. Животные, обступив женщину, облизывают друг друга, а собака то и дело норовит напасть, защищая свои владения. Услышав, что речь о семье Маши, Людмила тоже вступает в беседу.
— Кому эта девочка помешала? Всегда проходила — улыбалась, здоровалась. Вот все кобели и кошки всегда со мной сидят. Она их подходила гладила. Уже несколько дней все в шоке. Вот, казалось бы, зачем она мне нужна, а я ложусь спать и думаю про нее, просыпаюсь — и снова думаю про нее. Может, ее привезли да бросили туда? Ну если бы убивали, то слышал бы кто?
Возле Машиного дома стоят люди — это родственники со стороны мужа Ольги. Родителей дома нет — уехали в морг за телом дочери. Девочку должны были похоронить
— Неси «тубаретки» из дома. Надо же будет куда-то гроб поставить, — кричит высокий мужчина. Из дома по одному выходят еще несколько родственников. Кто-то приехал из другого района, а кто-то — из соседнего хутора.
Невысокая женщина пытается дозвониться до Ольги, чтобы узнать, когда вернутся.
— Уехали за Машкой-то, — говорит одна из родственниц, Ирина. — Я пошла, когда Машку нашли, туда. Подозревали пасынка Олиного брата. Ему
Стоящие у дома мужчины выдвигают в защиту парня свои версии:
— Может, на том месте раньше карточку потерял, но его тоже подозревали. Он сказал, что пробегал там и потерял карту типа три дня назад.
— Маша никогда бы сама не подошла к незнакомцу, скорее, детвора позвала какая-то, — продолжает Ирина. — Ее ударили сзади по голове. Найдут, мы думаем, не сегодня, так завтра. Всё лицо у ребенка изрезано ножом, но мужик бы взрослый так делал? Думаю, нет. Это подростки какие-то неадекватные, кого она знала и к кому подошла. Понимаете, она ни к кому никогда к чужим не подходила.
Матери сообщили о смерти дочери не сразу. По словам Ирины, девочку нашли около 11 утра. Полицейский, который тогда брал у Ольги показания, не смог сразу сказать.
— Когда нашли тело, Ольку откачивали тут. Скорую вызывали, укол ей делали, — вспоминает родственница. — Я сама отцу сообщила, что нашли, и сама пошла на то место. Позвонила и сказала ему: «Крепись, братоша». Меня не пустили, чтобы следы не стереть преступников. Пришли, постояли, поплакали. Все боялись родителям сказать.
Начинается дождь, но никто из родственников не заходит в дом — все ждут возвращения родителей с гробом. Близкие во дворе перешептываются: мол, погода даже плачет сегодня.
Первой во двор входит старшая сестра Маши. Совсем не удивляется толпе у дома. Молча проходит в дом и скоро присоединяется ко всем. Девушка всё время задумчиво смотрит в одну точку и потом неожиданно произносит: «Ба, а где Машку будут хоронить? Помнишь, мне сон снился, надо же рядом с сестрой».
Как оказалось, вторая дочь Ольги умерла в возрасте трех месяцев — за несколько лет до Маши. Следующего ребенка мать назвала тем же именем. Ирина причитает:
Когда она родила, мне бабки в хуторе говорили: «Денежку попроси, а потом пусть мать заносит ребенка во двор, раз назвали именем умершего дитя». Так и сделали — суеверия, знаете. А не помогло, — сокрушается женщина. — У отца Машкиного тоже были до Ольки в первом браке двое детей. Старший сын вот покончил с собой в январе. Ему было около
Гроб с розовой обивкой привезли ближе к вечеру. Родня занесла его в коридор дома вместе с промокшими под дождем венками и табуретками. Мать шла чернее той ночи, что опустилась на семью. Несколько людей ввели ее в дом. Следом спешно вошел бледный отец погибшей. Мы вышли.
У забора в опустевшем дворе мок крест и забытый кем-то из родственников венок.
Кто убил Машку?
Похороны прошли утром 28 октября. Проводить девочку в последний путь пришли жители обоих хуторов — Евсеевского, где та жила, и Тереховского, где была убита. Девочку похоронили в казачьем платье — традиции нравились ребенку.
— Сегодня Олю откачивали. Гроб уже в машину погрузили, а у нее истерика началась. Кричала, что не хочет, чтобы гроб увезли, — рассказывают родственники. — Она на кладбище облокотилась на гробик, и он чуть не упал. Она кричала:
Накануне похорон в Евсеевке арестовали двух подростков — соседей девочки, живущих буквально за забором. Силовики заподозрили двух братьев
— Когда мазки брали в школе у всех, на ДНК проверяли, то очередь подошла к Семену
По словам близких, когда мать начала искать Машу, первым делом она забежала именно в соседский дом. Девочка дружила с младшим из мальчиков.
— Матери детей не было. Семена, старшего, — тоже. Сидел дома младший. Оля спросила, не видел ли он Машу. Тогда еще Оля не понимала, что Машка пропала, а просто, думала, заигралась, — пересказывают историю члены семьи. — А младший пацан повернулся, посмотрел таким взглядом, какого Оля, говорит, никогда у него не видела, и сказал: «А что, Маша пропала?» У меньшего к Машке какая-то влюбленность, что ли, была. Ну часто они вместе бегали. Оля подумала: откуда он знал, что пропала, ведь она не говорила.
Несмотря на признание старшего соседа, силовики продолжили брать мазки у подростков в хуторах и на следующий день. Как сообщил нам источник в силовых структурах, в деле появился третий подозреваемый. Именно о нем утром
— У нас еще одно потрясение. Арестовали Машиного родственника — Матвея,
— После совершенного преступления он пришел домой в куртке с кровью. Мать спросила, откуда кровь, а пацан соврал, что порезался, собирая орехи, — пересказывает версию следствия источник редакции в органах. — Женщина постирала куртку, но после ряда следственных действий и высвечивания на одежде были отмечены пятна крови. Матвей дал признательные показания и считается сейчас основным причастным к преступлению. Предыдущие показания
P. S.
Перед глазами снова всплыли кирпичный дом напротив магазина, синий забор и круглолицый мальчишка, который кивал головой, когда мать спрашивала его: «Потом, как второй раз осталась Машка на второй год, снова дразнили. Да, Матвей?»