Полицейские задержали подозреваемого в убийства лося — у браконьера не было разрешающих документов
Сумма ущерба животному миру Новосибирской области оценивается в 80 тысяч рублей
В Новосибирской области в 8 километрах от села Кожурла Убинского района нашли место забоя животного. До этого 9 октября в полицию поступило сообщение о факте незаконной охоты на дикого лося.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Каргатский» по подозрению в незаконной охоте установлен
Задержанный мужчина признался к незаконной охоте и добавил, что никаких документов на добычу лося у него нет. Как добавляют в полиции, сумма ущерба животному миру Новосибирской области составила 80 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование дела продолжается.
В апреле браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области. Мужчину подозревали в незаконной добыче лося. Сообщение об охоте в полицию передал 6 апреля госинспектор по охране животного мира.