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Полицейские задержали подозреваемого в убийства лося — у браконьера не было разрешающих документов

Сумма ущерба животному миру Новосибирской области оценивается в 80 тысяч рублей

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Заведено уголовное дело

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В Новосибирской области в 8 километрах от села Кожурла Убинского района нашли место забоя животного. До этого 9 октября в полицию поступило сообщение о факте незаконной охоты на дикого лося.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Каргатский» по подозрению в незаконной охоте установлен 31-летний житель одного из сел района. В ходе обысков сотрудниками полиции изъяты охотничье ружье, патроны 16 калибра в количестве 8 штук, 25 кг мяса, шкура дикого животного и нож со следами бурого цвета, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Задержанный мужчина признался к незаконной охоте и добавил, что никаких документов на добычу лося у него нет. Как добавляют в полиции, сумма ущерба животному миру Новосибирской области составила 80 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование дела продолжается.

В апреле браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области. Мужчину подозревали в незаконной добыче лося. Сообщение об охоте в полицию передал 6 апреля госинспектор по охране животного мира.

БраконьерствоЛосьПолиция
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