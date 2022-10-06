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«Вместо регистратора болтались провода»: на ОбьГЭСе прошла волна краж из автомобилей

За сентябрь в полицию заявления подали 12 человек

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Ущерб этой машине владельцы оценили в 25 тысяч рублей

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В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске за сентябрь из 12 автомобилей украли вещи. По данным пресс-службы МВД по Новосибирской области, это на 10 случаев больше, чем в августе.

По словам местных жителей, злоумышленники выбивают задние стекла и вытаскивают из багажников вещи. Новосибирцы массово пишут заявления в полицию, но пока воров не нашли. Ущерб от каждой разбитой машины от 20 до 50 тысяч рублей.

— Заявления зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 158 УК РФ (кража), — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Мария Зонова, у которой взломали автомобиль Toyota, кража была ночью с 24 на 25 сентября на улице Часовой.

— Утром в 08:00 муж стал заводить машину с брелока и увидел на дисплее «молоточек», тут же пошел осмотреть авто. Когда подошел к машине, увидел, что рядом лежат осколки от заднего стекла, из машины забрали колонку (сабвуфер), сразу же обратились в полицию, примерно через час на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, сделали полный осмотр авто и места происшествия, — поделилась Мария.

Мария сказала, что на Часовой и Барьерной пострадали несколько машин. Мария с мужем оценивают ущерб в 25 тысяч рублей.

Владимир заклеил заднее стекло пленкой

Владимир заклеил заднее стекло пленкой

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Владимиру Владимирову машину взломали 15 сентября. Как только мужчина сел в машину утром, то заметил, что ему срезали регистратор.

— Вместо регистратора болтались только провода, вот тогда я понял, что машину вскрыли, пошел обойти ее и увидел, что заднее стекло разбито и то, что лежало в багажнике, пропало. Вызвал полицию (кстати, приехали очень быстро), следом подъехали ДПС. Пошли смотреть по всей стоянке и обнаружили рядом еще одну машину с таким же повреждением. А на остальных машинах были стекла протерты, видимо, чтобы фонариком просвечивать, — вспомнил житель ОбьГЭСа.

Из машины украли недавно купленную зимнюю резину

Из машины украли недавно купленную зимнюю резину

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С 24 на 25 сентября пострадала также машина Линды Суриной. У нее вытащили зимнюю резину.

— Подошла утром, а у меня стекло заднее разбито. Там комплект резины лежал для зимы. Вытащили ее. Заявление в полицию писали. Сказали, что много случаев таких. Сигнализация была, она не сработала. За ущерб резину посчитали — 25 тысяч рублей. А то, что стекло сломали, не посчитали, так как это способ проникновения в машину. Но мне всё равно его менять. Посчитали, что 25 тысяч рублей. Стекло, если оригинальное, то больше 20 тысяч. А китайское будет 9 тысяч стоить, — отметила жительница ОбьГЭСа.

Полицейские продолжают расследование уголовного дела.

В Маслянино полицейские задержали 28-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в том, что он разобрал стену гаража и угнал оттуда «Ладу-Гранту».

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