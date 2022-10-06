«Вместо регистратора болтались провода»: на ОбьГЭСе прошла волна краж из автомобилей

По словам местных жителей, злоумышленники выбивают задние стекла и вытаскивают из багажников вещи. Новосибирцы массово пишут заявления в полицию, но пока воров не нашли. Ущерб от каждой разбитой машины от 20 до 50 тысяч рублей.

— Заявления зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 158 УК РФ (кража), — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.