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В Новосибирске следователи начали проверку после гибели 90-летнего пенсионера в пожаре

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем

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Из подъезда, где произошло возгорание, эвакуировали 15 человек

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Следователи Новосибирска начали доследственную проверку после гибели 90-летнего мужчины в пожаре на улице Дуси Ковальчук. Возгорание произошло, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем.

— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, сегодня днем, 5 октября, в Заельцовском районе Новосибирска, на улице Дуси Ковальчук, 89, загорелась квартира на 4-м этаже. Мужчина, находившийся в квартире, погиб. Из подъезда, где произошло возгорание, эвакуировали 15 человек.

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