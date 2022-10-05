В Новосибирске следователи начали проверку после гибели
90-летнего пенсионера в пожаре
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем
Следователи Новосибирска начали доследственную проверку после гибели
— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, сегодня днем, 5 октября, в Заельцовском районе Новосибирска, на улице Дуси Ковальчук, 89, загорелась квартира на