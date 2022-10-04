Новосибирца задержали в Тобольске за аферу с дорогими мобильниками — его поймали благодаря камерам наблюдения
Он незаметно менял смартфоны на коробки с пустышками
В Тобольске задержали жителя Новосибирска, который заработал больше 200 тысяч рублей, незаметно меняя дорогие телефоны на коробки с пустыми корпусами телефонов. Об этом сегодня, 4 октября 2022 года, рассказали в управлении МВД по Тюменской области.
Как сообщили полицейские, в дежурную часть Тобольска поступило сообщение о краже двух смартфонов на общую сумму 200 тысяч рублей. Со слов заявителя, в салон сотовой связи зашел покупатель, который долго пытался выбрать телефон, но в итоге так ничего и не купил, а через некоторое время продавцы заметили: вместо гаджетов в коробках пустые корпуса от смартфонов.
Осмотрев видео с камер наблюдения, полицейские вычислили подозрительного покупателя, которого и заподозрили в мошенничестве, и отследили, куда он направился из салона сотовой связи. Оказалось, что это был 35-летний житель Новосибирска, который отправился прямиком в родной город. Более того, по данным полиции, в Тюменской области мужчина совершил не единственную подобную махинацию. До того как побывать в Тобольске, он аналогичным образом сходил за покупками в Тюмени, где ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.
— Мужчина признался в содеянном и рассказал, что коробки с поддельными телефонами приобрел на местном рынке. В Тюменскую область поехал, так как надеялся, что если будет действовать на территории другого региона, сможет уйти от ответственности, — рассказали в пресс-службе тюменской полиции. — Подозреваемый пояснил, что выбирал момент, когда продавец отвлекся, и быстро подменял коробку с мобильным устройством.
Похищенные телефоны, по данным следствия, новосибирец продал за 75 тысяч рублей каждый. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит два года колонии.
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