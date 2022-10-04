Новосибирца задержали в Тобольске за аферу с дорогими мобильниками — его поймали благодаря камерам наблюдения

В Тобольске задержали жителя Новосибирска, который заработал больше 200 тысяч рублей, незаметно меняя дорогие телефоны на коробки с пустыми корпусами телефонов. Об этом сегодня, 4 октября 2022 года, рассказали в управлении МВД по Тюменской области.



Как сообщили полицейские, в дежурную часть Тобольска поступило сообщение о краже двух смартфонов на общую сумму 200 тысяч рублей. Со слов заявителя, в салон сотовой связи зашел покупатель, который долго пытался выбрать телефон, но в итоге так ничего и не купил, а через некоторое время продавцы заметили: вместо гаджетов в коробках пустые корпуса от смартфонов.