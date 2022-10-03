Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске заявил о хищении
1 млрд рублей
Деньги, по версии следствия, были похищены при строительстве скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска»
Группа компаний «ВИС», которая является концессионером строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, обратилась в правоохранительные органы по факту понесенного ущерба в ходе реализации проекта автомагистрали «Обход Хабаровска». Дело касается одного из субподрядных договоров, отмечают в компании.
— Пострадавшей стороной является одна из компаний, входящих в группу «ВИС». В настоящее время автодорога находится в стадии эксплуатации, движение для транспорта было открыто
Представители «ВИС» подчеркнули, что подразделения холдинга «сотрудничают с правоохранительными органами в рамках проводимого расследования».
Ранее «Известия» сообщили, что по факту махинаций при строительстве скоростной автодороги «Обход Хабаровска» было возбуждено уголовное дело по
В середине сентября гендиректора ООО ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева отправили в СИЗО по обвинению в хищении