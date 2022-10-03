Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске заявил о хищении 1 млрд рублей

— Пострадавшей стороной является одна из компаний, входящих в группу «ВИС». В настоящее время автодорога находится в стадии эксплуатации, движение для транспорта было открыто 15 июля 2022 г . Указанная ситуация никак не отразилась на стоимости работ по созданию автодороги, — сообщили в ГК «ВИС» на запрос редакции НГС.

