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Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске заявил о хищении 1 млрд рублей

Деньги, по версии следствия, были похищены при строительстве скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска»

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В обстоятельствах произошедшего разбираются московские следователи

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Группа компаний «ВИС», которая является концессионером строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, обратилась в правоохранительные органы по факту понесенного ущерба в ходе реализации проекта автомагистрали «Обход Хабаровска». Дело касается одного из субподрядных договоров, отмечают в компании.

— Пострадавшей стороной является одна из компаний, входящих в группу «ВИС». В настоящее время автодорога находится в стадии эксплуатации, движение для транспорта было открыто 15 июля 2022 г. Указанная ситуация никак не отразилась на стоимости работ по созданию автодороги, — сообщили в ГК «ВИС» на запрос редакции НГС.

Представители «ВИС» подчеркнули, что подразделения холдинга «сотрудничают с правоохранительными органами в рамках проводимого расследования».

Ранее «Известия» сообщили, что по факту махинаций при строительстве скоростной автодороги «Обход Хабаровска» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным источника СМИ в правоохранительных органах, речь идет о хищении 1,1 млрд рублей в ходе реализации проекта.

В середине сентября гендиректора ООО ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева отправили в СИЗО по обвинению в хищении 21 миллиона рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в Новосибирске.

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