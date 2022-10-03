«Видимо, возомнил себя крутым агентом ФСБ»: бывшего кадета приговорили за лжеминирование в Бердске
Парень заявил о бомбе в колледже, куда пытался попасть по сувенирному документу
Бердский городской суд сегодня вынес приговор 18-летнему юноше, который прислал в полицию сообщение о заведомо ложном акте терроризма. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Сообщение об этом появилось сегодня, 3 октября 2022 года.
Как рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, в ночь с 15 на 16 декабря 2021 года молодой человек из хулиганских побуждений прислал через приложение МВД России письмо в адрес Бердского отдела полиции, в котором написал о том, что в здании местного политехнического колледжа заложена бомба.
— Он ввел в заблуждение сотрудников отдела МВД России по городу Бердску, в связи с чем была нарушена нормальная деятельность образовательного учреждения, отвлечены силы и средства правоохранительных органов, Управления МЧС и Бердской центральной городской больницы, <...> поскольку сообщение об акте терроризма было воспринято реально, — рассказал Сергей Чернов.
По данным источника НГС, юноша (в декабре 2022 года ему еще не было 18 лет) воспитывался в приемной семье и обучался в Бердском кадетском корпусе.
Как рассказал НГС директор учебного заведения Максим Подсевалов, у кадета были проблемы с дисциплиной, он регулярно сбегал из дома и периодически имел проблемы с законом, но потом исправился и просил о том, чтобы его рекомендовали к поступлению в институт ФСБ, и даже начал проходить процедуру допуска и прошел первоначальный отбор. Но в середине декабря он попытался выдать себя за сотрудника ФСБ.
— Он, видимо, возомнил себя крутым агентом ФСБ, сначала пытался пройти на территорию [колледжа], потом, когда его не пустили, достал какую-то «корочку», купленную, видимо, в ларьке, и начал козырять, что он старший лейтенант ФСБ, — рассказал НГС Максим Подсевалов. — Его провели к директору, а она <...> сразу поняла, что к чему. Естественно, его забрали сотрудники [полиции].
Сувенирные документы, которыми воспользовался парень, по информации директора кадетского корпуса, не потянули даже на серьезную подделку, и уголовное дело не возбудили.
— Но он обиделся и решил таким образом пошутить, — добавил Максим Подсевалов. — Это была месть его.
Вычислить лже-минера не составило труда: по данным прокуратуры, чтобы отправить сообщение в полицию, он воспользовался собственным мобильным телефоном. После этого кадета отчислили из корпуса и возбудили в отношении его уголовное дело по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Сегодня Бердский городской суд вынес ему приговор — 3 года лишения свободы условно. На то, чтобы обжаловать решение, у осужденного есть 10 дней.
Ранее НГС писал о том, что ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса эвакуировали из-за звонка телефонного террориста.