«Видимо, возомнил себя крутым агентом ФСБ»: бывшего кадета приговорили за лжеминирование в Бердске

Бердский городской суд сегодня вынес приговор 18-летнему юноше, который прислал в полицию сообщение о заведомо ложном акте терроризма. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Сообщение об этом появилось сегодня, 3 октября 2022 года.



Как рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, в ночь с 15 на 16 декабря 2021 года молодой человек из хулиганских побуждений прислал через приложение МВД России письмо в адрес Бердского отдела полиции, в котором написал о том, что в здании местного политехнического колледжа заложена бомба.