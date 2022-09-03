ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса эвакуировали из-за звонка телефонного террориста
Посетителям сообщили, что поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре
Посетителей ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса в Новосибирске эвакуировали из-за угрозы неизвестного. Людям объяснили, что поступил звонок о заложенной бомбе, сообщает паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Охрана подтверждает информацию о заминировании, ждем полицию с собаками, — сообщил подписчик сообщества.
В самом торговом центре неохотно подтвердили НГС факт эвакуации.
— Мы еще не вернулись к штатному режиму работы из-за этого. Больше я вам ничего не смогу рассказать, — заявил сотрудник администрации «Калейдоскопа».