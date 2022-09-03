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ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса эвакуировали из-за звонка телефонного террориста

Посетителям сообщили, что поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре

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На момент публикации материала ТЦ не работает

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Посетителей ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса в Новосибирске эвакуировали из-за угрозы неизвестного. Людям объяснили, что поступил звонок о заложенной бомбе, сообщает паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Охрана подтверждает информацию о заминировании, ждем полицию с собаками, — сообщил подписчик сообщества.

В самом торговом центре неохотно подтвердили НГС факт эвакуации.

— Мы еще не вернулись к штатному режиму работы из-за этого. Больше я вам ничего не смогу рассказать, — заявил сотрудник администрации «Калейдоскопа».

Калейдоскоп» является в каком-то смысле уникальным ТЦ с такой специализацией, расположенным по линии метро, а не где-то в промзоне (как «Большая медведица») или за городом.

У комплекса три основных уровня, заполненных мебельными салонами, магазинами отделочных материалов и сантехники (сконцентрированы на первом этаже), и надстройка меньшей площади, где расположены фитнес-центр, большая столовая и коворкинг. Подробности — в обзоре НГС.

Телефонный терроризмЭвакуация
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