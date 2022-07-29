Дело о гибели женщины на стройке в Новосибирске передадут в суд — она упала в шахту лифта

В Новосибирске завершили расследование дела о гибели 61-летней женщины, которая упала в шахту лифта на стройке. Ее коллегу обвиняют в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности привело к смерти человека ( ч. 2 ст. 216 УК РФ).



По данным следствия, 43-летний сотрудник фирмы «ЮМИ-СК» привлек женщину на проведение мастер-класса по работе со штукатурно-шпаклевочной станцией на объекте на проспекте Карла Маркса.