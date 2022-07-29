Дело о гибели женщины на стройке в Новосибирске передадут в суд — она упала в шахту лифта
Ее коллегу обвинили в нарушении правил техники безопасности
В Новосибирске завершили расследование дела о гибели
По данным следствия,
— 23 марта в дневное время после проведения мастер-класса обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на втором этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами, — говорится в сообщении СУ СК РФ России по НСО.
Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Корреспонденту НГС не удалось найти контакты представителей фирмы, в которой работал обвиняемый, чтобы получить комментарий о произошедшем.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить инженера после смертельного падения рабочего в шахту лифта. Погибшему было 58 лет.