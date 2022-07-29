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Дело о гибели женщины на стройке в Новосибирске передадут в суд — она упала в шахту лифта

Ее коллегу обвинили в нарушении правил техники безопасности

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Следователи направят дело на рассмотрение в суде

Следователи направят дело на рассмотрение в суде

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В Новосибирске завершили расследование дела о гибели 61-летней женщины, которая упала в шахту лифта на стройке. Ее коллегу обвиняют в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности привело к смерти человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, 43-летний сотрудник фирмы «ЮМИ-СК» привлек женщину на проведение мастер-класса по работе со штукатурно-шпаклевочной станцией на объекте на проспекте Карла Маркса.

— 23 марта в дневное время после проведения мастер-класса обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на втором этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами, — говорится в сообщении СУ СК РФ России по НСО.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Корреспонденту НГС не удалось найти контакты представителей фирмы, в которой работал обвиняемый, чтобы получить комментарий о произошедшем.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить инженера после смертельного падения рабочего в шахту лифта. Погибшему было 58 лет.

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