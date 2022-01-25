Инженера будут судить за смертельное падение рабочего в шахту лифта в Новосибирске

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 29-летнего инженера строительного участка. По версии следствия, из-за него погиб 58-летний рабочий.
Инцидент произошел еще в мае 2019 года на стройке дома ЖК «На Коротаева» на улице Сержанта
— По версии следствия, обвиняемый небрежно отнесся к своим должностным обязанностям и не проконтролировал установку защитных ограждений в лифтовые шахты, а также не обеспечил исправное состояние освещения на стройке многоквартирного жилого дома. В итоге наемный рабочий из-за отсутствия защитных ограждений и освещения упал в шахту лифта и погиб, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
В СУ СК РФ по Новосибирской области уже завершено расследование по
— Мы не даем никаких комментариев по этому поводу, — ответила на звонок корреспондента НГС помощник руководителя строительной компании «Строй-Арт», которая строила ЖК. Назвать свои имя и фамилию женщина отказалась. Номер, по которому удалось дозвониться до компании, также указан в открытых источниках как контактный телефон компании ООО «РСУ
В сентябре прошлого года суд в Новосибирске вынес приговор 55-летнему директору одного из предприятий. Его компании принадлежало одно из зданий на проспекте Дзержинского, где в шахту лифта дважды падали люди.