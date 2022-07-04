На острове Обского моря полиция закрыла бар с палатками и кальянами

В Новосибирском районе на острове Шумского кордона Новосибирского водохранилища транспортные полицейские закрыли место отдыха. Местная жительница на острове организовала бар с палатками и кальянами.

— Транспортные полицейские выявили факт нарушения земельного законодательства жительницей Новосибирской области, а именно самовольное занятие ей земельного участка и использование его без правоустанавливающих документов. Женщина установила хозяйственную постройку без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю для использования ее в личных целях, — рассказали в пресс-службе МВД на транспорте.