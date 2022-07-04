На острове Обского моря полиция закрыла бар с палатками и кальянами
Рядом располагалась платная детская площадка
В Новосибирском районе на острове Шумского кордона Новосибирского водохранилища транспортные полицейские закрыли место отдыха. Местная жительница на острове организовала бар с палатками и кальянами.
— Транспортные полицейские выявили факт нарушения земельного законодательства жительницей Новосибирской области, а именно самовольное занятие ей земельного участка и использование его без правоустанавливающих документов. Женщина установила хозяйственную постройку без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю для использования ее в личных целях, — рассказали в пресс-службе МВД на транспорте.
На женщину составлен протокол по статье 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). Помимо этого, протокол был составлен на мужчину, который брал деньги за организацию досуга для детей.
— Занятия с ребятишками он осуществлял на огороженной детской площадке с оборудованным батутом и веревочной конструкцией. Для привлечения граждан мужчина возле входа на детскую площадку разместил яркие объявления с ценами и описанием программы досуга, — объяснили в полиции.
Мужчине выписали протокол об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).
Сотрудники отдела экономической безопасности МВД региона при силовой поддержке ОМОНа провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение.