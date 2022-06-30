«В подъезде остались самокаты и детские рюкзаки»: мать с сыном и дочкой выпали из окна высотки

— 29 июня 2022 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что обнаружены тела 32-летней женщины и двух малолетних детей, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. — По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа.

