«В подъезде остались самокаты и детские рюкзаки»: мать с сыном и дочкой выпали из окна высотки
Следователи допрашивают супруга погибшей
Вечером 29 июня в Волгограде
«Она здесь гуляла, а потом поднялась наверх и махала всем оттуда»
Около 19:30 корреспондентам V1.RU сообщили, что три человека выпали из окна и погибли. В облздраве подтвердили факт вызова скорой и то, что прибывшие медики констатировали смерть двух детей и женщины, однако от дальнейших комментариев отказались.
Как рассказали журналистам местные жители, женщину в этом дворе никто не знал. Она просто пришла с детьми погулять.
— Сначала она просто гуляла с детьми на площадке, потом поднялась в подъезд, начала оттуда всем махать, — рассказали очевидцы. — Потом она то ли душила, то ли била детей. А после внизу нашли три тела.
Как рассказали очевидцы, мальчик и девочка в возрасте 6–7 лет упали на козырек, женщина — на асфальт. По предварительным данным, погибшая была приезжей. Что могло привести к такой ужасающей трагедии, пока неизвестно.
— На этаже остались детские вещи, ее сумка, детские рюкзачки и самокаты, — рассказали очевидцы. — Говорят, ее муж сейчас дома. Но не открывает двери, будут их выпиливать.
«На место выехал руководитель Следственного комитета»
На место трагедии прибыл руководитель СК России по Волгоградской области Василий Семенов. Следователи озвучили предварительную информацию о трагедии.
— 29 июня 2022 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что обнаружены тела 32-летней женщины и двух малолетних детей, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. — По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа.
Как рассказали V1.RU информированные источники, семья — выходцы из Азербайджана, они жили в одном из домов неподалеку от места трагедии. Муж погибшей женщины доставлен в полицию, его допрашивают.