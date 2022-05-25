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Новосибирца избили на площади у вокзала Новосибирск-Главный. Он лишился телефона

Подозреваемых задержали по горячим следам

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Подозреваемые рассказали, как всё произошло

Подозреваемые рассказали, как всё произошло

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Двоих человек подозревают в избиении мужчины рядом с вокзалом Новосибирск-Главный. После нападения они похитили у него мобильный телефон.

По данным отдела Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу, пострадавшим оказался 38-летний житель Новосибирской области. Он обратился в линейный отдел полиции и сообщил, что на привокзальной площади на него напали два человека и отобрали его телефон, который стоил более 5000 рублей.

— Транспортным полицейским удалось установить подозреваемых и по горячим следам задержать одного из них. Первым задержанным оказался ранее судимый 38-летний житель Алтайского края, у которого оперативники при себе обнаружили и изъяли похищенный телефон. Другого подозреваемого объявили в оперативный розыск и задержали в дальнейшем. Им оказался также ранее судимый 28-летний житель города Новосибирска, — говорится в сообщении УТ МВД РФ по НСО.

Нападавшим грозит 7 лет заключения

Нападавшим грозит 7 лет заключения

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Подозреваемые рассказали, что перед нападением распивали спиртные напитки, после чего подошли на площади к незнакомому мужчине и потребовали у него денег. Он отказался их отдавать, после чего один из подозреваемых несколько раз ударил потерпевшего по лицу кулаком. Мужчина упал, и тогда второй нападавший забрал его сотовый и отдал сообщнику.

Полиция возбудила дело по статье за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Нападавшим грозит наказание на срок до 7 лет лишения свободы.

В субботу, 21 мая, в Бердске толпа подростков избила 13-летнего мальчика. Ему сломали руку и ударили по лицу.

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