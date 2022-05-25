Новосибирца избили на площади у вокзала Новосибирск-Главный. Он лишился телефона

Двоих человек подозревают в избиении мужчины рядом с вокзалом Новосибирск-Главный. После нападения они похитили у него мобильный телефон.

По данным отдела Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу, пострадавшим оказался 38-летний житель Новосибирской области. Он обратился в линейный отдел полиции и сообщил, что на привокзальной площади на него напали два человека и отобрали его телефон, который стоил более 5000 рублей.