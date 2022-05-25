Новосибирца избили на площади у вокзала Новосибирск-Главный. Он лишился телефона
Подозреваемых задержали по горячим следам
Двоих человек подозревают в избиении мужчины рядом с вокзалом Новосибирск-Главный. После нападения они похитили у него мобильный телефон.
По данным отдела Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу, пострадавшим оказался
— Транспортным полицейским удалось установить подозреваемых и по горячим следам задержать одного из них. Первым задержанным оказался ранее судимый
Подозреваемые рассказали, что перед нападением распивали спиртные напитки, после чего подошли на площади к незнакомому мужчине и потребовали у него денег. Он отказался их отдавать, после чего один из подозреваемых несколько раз ударил потерпевшего по лицу кулаком. Мужчина упал, и тогда второй нападавший забрал его сотовый и отдал сообщнику.
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