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Судебного пристава из Новосибирска будут судить за халатность — она взыскала с фирмы 3,6 млн по подложному документу

Прокуратура также возбудила уголовное дело на лицо, которое прислало ей этот документ

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Уголовное дело направили в Ленинский районный суд

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд

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Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба организации).

По версии следствия, в апреле 2020 года пристав-исполнитель получила подложный исполнительный лист от заявителя о взыскании задолженности с компании ООО «Ремстрой». Согласно документу, женщина перечислила в пользу заявителя деньги компании — 3,6 миллиона рублей. На самом деле коммерческая организация не была должником по исполнительному производству и задолженности не имела.

Женщина признала свою вину. Меру пресечения в отношении нее не избирали. Уголовное дело отправили в Ленинский районный суд на рассмотрение.

Также по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении гражданина, который предъявил женщине подложный исполнительный лист и через нее незаконно завладел крупной суммой.

Судебные приставы отчитались о взыскании с ООО «Ритуальное хозяйство» штрафа в миллион рублей за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1.

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