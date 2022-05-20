Судебного пристава из Новосибирска будут судить за халатность — она взыскала с фирмы
3,6 млн по подложному документу
Прокуратура также возбудила уголовное дело на лицо, которое прислало ей этот документ
Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного
По версии следствия, в апреле 2020 года пристав-исполнитель получила подложный исполнительный лист от заявителя о взыскании задолженности с компании ООО «Ремстрой». Согласно документу, женщина перечислила в пользу заявителя деньги компании — 3,6 миллиона рублей. На самом деле коммерческая организация не была должником по исполнительному производству и задолженности не имела.
Женщина признала свою вину. Меру пресечения в отношении нее не избирали. Уголовное дело отправили в Ленинский районный суд на рассмотрение.
Также по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по
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