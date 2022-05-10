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Тема дняСтрельба из ружья в «Родниках»
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Новосибирец устроил стрельбу из ружья в жилмассиве «Родники» 9 мая

Нарушителя доставили в полицию. Карабин изъяли

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Ружье у мужчины находилось на законных основаниях

Ружье у мужчины находилось на законных основаниях

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Новосибирец устроил стрельбу из ружья в жилмассиве «Родники» днем 9 мая у дома на улице Курчатова.


— Около подъезда сидели молодые парни и выпивали. К ним подошел мужчина средних лет с автоматом и стал бить одного из компании автоматом. Завязалась потасовка, парень повалил мужчину, произошел выстрел, — сообщили очевидцы в соцсетях.

На шум прибежали местные жители и скрутили мужчину с оружием до приезда полиции. То, что новосибирцы назвали автоматом, оказалось «Сайгой» (охотничий карабин на базе автомата Калашникова, выпускается концерном «Калашников»).

— В полицию поступило сообщение о громких хлопках на улице Курчатова. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что 53-летний местный житель произвел из принадлежащего ему карабина «Сайга» несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет. Оружие у мужчины находилось на законных основаниях, в настоящее время оно изъято, — сообщили НГС в пресс-службе МВД.

В отношении нарушителя составили административный протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах.

26 апреля в Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду: погибли двое детей и двое взрослых.

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