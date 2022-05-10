Новосибирец устроил стрельбу из ружья в жилмассиве «Родники»
9 мая
Нарушителя доставили в полицию. Карабин изъяли
Новосибирец устроил стрельбу из ружья в жилмассиве «Родники» днем
— Около подъезда сидели молодые парни и выпивали. К ним подошел мужчина средних лет с автоматом и стал бить одного из компании автоматом. Завязалась потасовка, парень повалил мужчину, произошел выстрел, — сообщили очевидцы в соцсетях.
На шум прибежали местные жители и скрутили мужчину с оружием до приезда полиции. То, что новосибирцы назвали автоматом, оказалось «Сайгой» (охотничий карабин на базе автомата Калашникова, выпускается концерном «Калашников»).
— В полицию поступило сообщение о громких хлопках на улице Курчатова. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что
В отношении нарушителя составили административный протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах.
26 апреля в Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду: погибли двое детей и двое взрослых.