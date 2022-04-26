В Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду: погибли двое детей
Власти региона сообщили, что всего погибли четыре человека
В Ульяновской области произошло вооруженное нападение на детский сад. Мужчина с ружьем вошел в детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма и открыл стрельбу. Охраны в учреждении не было.
Неизвестный зашел через парадную дверь, толкнув сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Он поднялся на второй этаж и начал стрелять: мужчина ранил помощницу воспитателя и еще одну сотрудницу, а затем застрелил двух детей, после чего покончил с собой. Всё произошло во время тихого часа. Близкий к МВД источник РБК подтвердил факт стрельбы.
Позднее власти Ульяновской области сообщили, что в результате стрельбы погибли четыре человека.