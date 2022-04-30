Оскорбил ветерана: новосибирец попал под уголовное дело о реабилитации нацизма
Его подозревают в распространении оскорблений на своей странице в соцсети
В Новосибирске возбудили уголовное дело против жителя Калининского района, которого подозревают в реабилитации нацизма, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны через интернет (
— По данным следствия, подозреваемый в период с 23 июля по 14 августа 2021 года, находясь по месту своего проживания, разместил на своей странице в социальной сети, доступной для неограниченного круга лиц, заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Следователи проводят комплекс действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.
За оскорбление ветерана Великой Отечественной войны предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до
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