СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняПожары в НСО
Все новости
Все новости

Оскорбил ветерана: новосибирец попал под уголовное дело о реабилитации нацизма

Его подозревают в распространении оскорблений на своей странице в соцсети

572
Делом занимается Следственный комитет

Делом занимается Следственный комитет

Поделиться

В Новосибирске возбудили уголовное дело против жителя Калининского района, которого подозревают в реабилитации нацизма, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны через интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

— По данным следствия, подозреваемый в период с 23 июля по 14 августа 2021 года, находясь по месту своего проживания, разместил на своей странице в социальной сети, доступной для неограниченного круга лиц, заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Следователи проводят комплекс действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.

За оскорбление ветерана Великой Отечественной войны предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного на период от 1 до 5 лет. Также его могут приговорить к принудительным работам на срок до 5 лет либо к лишению свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

Ранее мы писали о 15-летнем гонщике, который на церемонии награждения чемпионата Европы по картингу он вскинул правую руку вверх. Это расценили как запрещенный жест.

По теме (5)

Следственный комитетштрафоскорбление ветерана
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2