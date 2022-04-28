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Суши и наркотики: бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска

За свои услуги экс-сотрудник ГУФСИН получал вознаграждение от 1 до 10 тысяч рублей

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24-летний младший сержант признался в <nobr class="_">7 эпизодах</nobr> преступлений

24-летний младший сержант признался в 7 эпизодах преступлений

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В Дзержинском суде Новосибирска стартовал процесс над 24-летним Иваном Гревцовым. Бывшего надзирателя за заключенными в СИЗО № 1 обвиняют во взяточничестве и пособничестве в приобретении крупной партии наркотиков.

По версии следствия, Гревцов наладил внеслужебные связи с арестантами осенью 2021 года: ему за денежное вознаграждение предложили организовывать доставку в камеры мобильных телефонов, продуктов питания, запрещенных веществ. 24-летний младший сержант согласился.

— Один из заключенных предложил Гревцову систематически осуществлять попустительство по службе: передавать между камерами продукты, сигареты, чай, записки, а также выводить подследственных в баню в непредусмотренное правилами время, — отметила помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Надзиратель, уверены правоохранители, активно включился в работу: за неполный месяц за свои услуги он получил 6500 рублей. При этом параллельно Гревцов выполнял и разовые заказы. Так, в октябре 2021 года он за 10 тысяч рублей помог одному из арестантов обзавестись мобильным телефоном, другому организовал в камеру доставку суши и «Кока Колы» (получил 1000 рублей), третьему согласился передать солидную партию наркотиков (за 5000 рублей). В последнем случае Гревцов лично отправился забирать закладку в одном и безлюдных мест.

— Из камеры автомобильного колеса забрал наркотики: 1,9 грамма мефедрона, 0,9 грамма героина, более 10 граммов гашиша, 2 грамма метамфетамина, более 4 граммов метилового эфира, таблетки МДМА. Указанный сверток с наркотиками Гревцов спрятал в нижнее белье и попытался пронести через досмотр, — пояснила Бажайкина.

На досмотре младший сержант не смог сдержать волнения и сам выдал коллегам запрещенные вещества. Гревцова задержали. На время расследования и судебного разбирательства его поместили в следственный изолятор.

На первом заседании Иван Гревцов выслушал обвинительное заключение и полностью признал свою вину. Молодой человек попросил изменить ему меру пресечения на время судебного процесса, поскольку «раскаялся» и «скрываться от правосудия не намерен». Суд постановил продлить для Гревцова срок содержания под стражей еще на полгода в связи с тяжестью совершённых им преступлений.

В 2021 году сотрудника новосибирской исправительной колонии № 13 обвинили в халатности, приведшей к смерти заключенного. Тело осужденного обнаружили в мусоросборнике промышленной зоны.

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