Суши и наркотики: бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска

В Дзержинском суде Новосибирска стартовал процесс над 24-летним Иваном Гревцовым. Бывшего надзирателя за заключенными в СИЗО № 1 обвиняют во взяточничестве и пособничестве в приобретении крупной партии наркотиков.



По версии следствия, Гревцов наладил внеслужебные связи с арестантами осенью 2021 года : ему за денежное вознаграждение предложили организовывать доставку в камеры мобильных телефонов, продуктов питания, запрещенных веществ. 24-летний младший сержант согласился.



— Один из заключенных предложил Гревцову систематически осуществлять попустительство по службе: передавать между камерами продукты, сигареты, чай, записки, а также выводить подследственных в баню в непредусмотренное правилами время, — отметила помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

