Суши и наркотики: бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска
За свои услуги экс-сотрудник ГУФСИН получал вознаграждение от 1 до
В Дзержинском суде Новосибирска стартовал процесс над
По версии следствия, Гревцов наладил внеслужебные связи с арестантами осенью
— Один из заключенных предложил Гревцову систематически осуществлять попустительство по службе: передавать между камерами продукты, сигареты, чай, записки, а также выводить подследственных в баню в непредусмотренное правилами время, — отметила помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.
Надзиратель, уверены правоохранители, активно включился в работу: за неполный месяц за свои услуги он получил 6
— Из камеры автомобильного колеса забрал наркотики:
На досмотре младший сержант не смог сдержать волнения и сам выдал коллегам запрещенные вещества. Гревцова задержали. На время расследования и судебного разбирательства его поместили в следственный изолятор.
На первом заседании Иван Гревцов выслушал обвинительное заключение и полностью признал свою вину. Молодой человек попросил изменить ему меру пресечения на время судебного процесса, поскольку «раскаялся» и «скрываться от правосудия не намерен». Суд постановил продлить для Гревцова срок содержания под стражей еще на полгода в связи с тяжестью совершённых им преступлений.
В 2021 году сотрудника новосибирской исправительной колонии